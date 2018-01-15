Ali Koç: ‘Fenerbahçe şampiyon olsun, biz de aday olalım’

Fenerbahçe'de Mayıs 2018'de yapılacak olan kongrede başkanlığa adaylığını açıklayan Ali Koç, üyelerle buluştu.

Fenerbahçe’de Mayıs 2018’de yapılacak olan kongrede başkanlığa adaylığını açıklayan Ali Koç, üyelerle bir araya geldi.

Ali Koç, burada yaptığı açıklamada “Seçim çalışmalarına 15 Şubat’ta başlayacağız. Şimdilik sadece davetlere katılıyorum. Sağda solda ‘F.Bahçe şampiyon olmasın, Ali Koç seçilsin’ gibi yorumlar yapılıyor. Ben kesinlikle böyle bir aday değilim. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Hem F.Bahçe şampiyon olsun hem de biz de aday olalım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan mekanda tesadüfen M.Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı ile karşılaşan Koç’un başarılı çalıştırıcı ile uzun süre sohbet ettiği belirtildi.

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