Akın Çorap Giresunspor’da Dale krizi

Akın Çorap Giresunspor'un sezon başında kadrosuna kattığı forvet Junior Dale, Antalya kampı sırasında takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

TFF 1. Lig’in iddialı ekiplerinden A.Ç Giresunspor sezon başında Fransa 2. Liginden transfer ettiği Junior Dale takımın Antalya kampında yeşil-beyazlı ekipten ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Akın Çorap Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, tecrübeli oyuncu ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, “Yaşanan bu gelişme bizi üzdü çünkü ‘Giresun'a gelmek istemiyorum’ ciddi bir laf. Biz iyi bir oyuncu transfer ettiğimizi düşünüyoruz. Kendisi ailevi sebeplerini öne sürdü.

Kendisiyle şu an görüşmelerimiz devam ediyor ve şunun bilinmesini isterim görevde olduğum süre içinde her zaman Giresun'u herşeyin üstünde tuttum hiç bir zaman bu şehrin hiç kimseye farklı yönlerden aşağıya indirmesine izin vermedim. Şuan da da böyle olacak. Dale ile görüşmemiz devam ediyor tabi Giresunspor’dan biri gidecekse bunun bir bedeli olacak” dedi. Fatih Tekke şart koştu Grandmedical Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen ile görüşen Fatih Tekke, göreve geri dönmek için tek bir şart öne sürdü. İlgili Haberi Oku