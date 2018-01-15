3 büyüklerdeki FETÖ’cü futbolcular için soruşturma!

Gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan eski futbolcu Uğur Boral'ın ifadesinde, kendi döneminde katıldığı çok sayıda sohbette yer alan futbolcuların adını savcılığa tek tek verdiği öğrenildi.

Uğur Boral’ın itiraflarında önemli futbolcuların adının geçtiği öne sürülürken bu futbolculardan bazılarının hala Süper Lig’deki üç büyüklerde top koşturduğu belirlendi.

17-25 Aralık sürecinde örgütün talimatı üzerine FETÖ’nün kapatılan kurumlarından Bank Asya’ya 950 bin lira yatırdığı belirlenen eski futbolcu Uğur Boral ile Zafer Biryol gözaltına alındıktan sonra itirafçı olmuştu.

Uğur Boral’ın ifadesinde, 2003 yılında G.Birliği’nde oynadığı dönemde FETÖ/PDY ile tanıştığını, düzenlenen çeşitli sohbet toplantılarına katıldığını söylediği belirtildi. Boral’ın kendi döneminde katıldığı çok sayıda sohbette yer alan futbolcuların adını da savcılığa tek tek verdiği öğrenildi.

Boral’ın itiraflarında önemli futbolcuların adının geçtiği öne sürülürken bu futbolculardan bazılarının hala Süper Lig’deki üç büyüklerde top koşturduğu belirlendi. Futbolcular dışında Süper Lig’de takım çalıştıran bazı teknik direktör ve menajerlerinin de ifadelerde geçtiği öğrenildi. Aynı zamanda ismi geçen futbolcu, teknik direktör ve menajerlerin de ByLock kullandıkları iddia edildi. Bu ifadeler sonrası soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın önümüzdeki günlerde bu kişileri ifadeye çağırması ya da gözaltına alması bekleniyor.

(Çağdaş Ulus/Vatan Gazetesi)

Uğur Boral, FETÖ itirafçısı oldu! FETÖ'nün futbol yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan eski milli futbolcu Uğur Boral itirafçı oldu. Önemli isimler veren Boral, adli kontrolle serbest bırakıldı. Boral'ın Bank Asya'ya 950 bin TL yatırdığı belirlendi. İlgili Haberi Oku

Yılmaz Vural: Hakan Şükür`ü uyardım, vatan haini oldu Teknik direktör Yılmaz Vural, Habertürk televizyonunda konuk olduğu programda FETÖ firarisi eski futbolcu Hakan Şükür'e ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku