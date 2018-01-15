15 Ocak transfer gündemi: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş son dakika transfer haberleri

Süper Lig 2. devresine kısa bir zaman kaldı. Taraftarlar günlük transfer haberlerini öğrenmek istiyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yeni transfer yapacak mı? İşte son transfer haberleri...

Beşiktaş Cenk Tosun’un yerine Cyle Larin’i transfer eti. Siyah-beyazlılar kadrosuna 1 forvet daha katmak istiyor. Galatasaray’da teknik kadro güçlendirilirken henüz bir transfer yapılmış değil. Fenerbahçe’de ise Van Persie’nin ayrılmasına rağmen yabancı sayısı 14. İşte 15 Ocak transfer gündemi…

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın devre arasında kadrosunu yeni isimler katması zor görünüyor. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ‘Devre arası transfer zor iş’ açıklaması yapmıştı. Fenerbahçe’de ise yabancı sayısı 14. Fakat dış ve iç basında transfer dedikoduları sürüyor. İşte o dedikodular…

İSPANYOL EKİPLERİ DEVREDE

Fanatik’in haberine göre, kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Ozan Tufan için İspanyol ekipleri devrede. Sociedad ve Deportivo'nun kadrosuna görmek istediği genç orta saha oyuncusunun son talibi Real Betis oldu.

KOCAMAN SOL BEKİ İTALYA’DA BULDU

Fanatik’in haberine göre, transfer döneminin şu ana kadar suskun takımı Fenerbahçe’de taarruz başladı. Aykut Kocaman isteği doğrultusunda yönetim transferleri bir an önce bitirmeyi planlıyor. İtalyan Sky Sport'a göre Fenerbahçe, Sampdoria'nın Sambacısı Dodo'yu kadrosuna katmaya çok yakın.

BEŞİKTAŞ’IN GÖZÜ BU ÜÇLÜDE

Cyle Larin transferi sonrası kadrosuna 1 forvet daha katmak isteyen Beşiktaş, belirlediği isimlerle görüşemelere başladı. Siyah Beyazlılar, West Ham United'dan Diafra Sakho ve Fransız golcü Gignac için girişimlere başadı. Slimani konusunda ise Leicester City’den haber bekliyor.

Yönetim, West Ham United’den Diafra Sakho, Meksika’nın Tigres takımında oynayan Andre Pierre Gignac ve Leicester City’den Islam Slimani için temaslarını sürdürüyor.

BAŞAKŞEHİR’E BİR YILDIZ DAHA

Sporx’in haberine göre, Arda Turan'ı sağlık kontrolünden geçirip bugün resmi sözleşme imzalatacak olan Başakşehir'den bir transferi daha bitiriyor. Turuncu-Lacivertliler, Konya'da yıldızlaşıp Udinese'ye giden Bajic'le her konuda anlaştı, imzalar birkaç güne atılacak.

SOL BEK ARAYIŞI SÜRÜYOR

Devre arası kampını Antalya’da sürdüren Galatasaray’da sıra dışı gelişmeler yaşanıyor. Teknik Direktör Fatih Terim, yardımcılarını belirleyip bu isimlerin bir kısmıyla çalışmaya başladı.

Ancak sarı-kırmızılı kulüpte antrenör sayısı artarken, İmparator’un istediği saha içi takviyeleri yapılamadı. Cibom’un teknik patronu, ligin ikinci yarısının başlamasına 1 hafta kala hâlâ sol beksiz çalışırken kampa son olarak Johan Elmander katıldı.

Beinsports’un haberine göre transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, aradığı sol beki Brezilya’da buldu. Bir süre önce Fatih Terim’in ekibine dahil olan kaleci antrenörü Taffarel, sarı-kırmızılı kulübe Sao Paulo formasını giyen Junior Tavares’i önerdi.