TSYD yakışanı yaptı

Bir sosyal sorumluluk projesine devletimizin bir bakanı öncülük ederse medya için akan sular durur ve gündem oluşur diye düşünmüştüm. Yanılmışım.

Yöneticisi olduğum, ülkemizin en önemli basın kuruluşlarından Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), ‘54'üncü Antalya Buluşması' adı altında Başkan Oğuz Tongsir liderliğinde başarılı bir seminer gerçekleştirdi. ‘Bağımlılık ile mücadelede sporun gücü' zirvenin en önemli konusuydu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yanına Spor Toto Teşkilat Başkanı Muharrem Kasapoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve TFF Başkanvekili Ali Dürüst'ü de alıp kamuoyunun dikkatini çekmek istedi. Bakan bey yaklaşık 6 saat bizimle vakit geçirdi. Amacı, kamuoyu oluşturup gençlerin spora yönelmesini sağlamaktı. Spor yöneticiliğinden geldiği için konuşmacılara yöneltilen bazı sorular karşısında heyecanlanıp mikrofonu eline alarak gazetecileri bilgilendirdi.

SÖZCÜ FARKI

Ancak konu TSYD olunca çoğu gazete, Antalya'daki buluşmayı ciddiye almadı ve küçük gördü. SÖZCÜ bu önemli gündemi manşetine taşıyarak farkını gösterdi. Spor Bakanı Bak'ın “Gençleri uyuşturucudan uzak tutma noktasında spor ve sporun birleştirici gücünü kullanmamız lazım” sözlerinden yola çıkarak, tüm spor gazetecilerinin, değişen TSYD çatısı altında olması gerektiğinidüşünüyorum. Antalya'daki seminerde, başarı öykülerini bilmemize rağmen Ampute Futbol Milli Takımı ile bir kez daha birlikte olma şansını da yakaladık.

ÖZLENEN TABLO

2016'da FETÖ'nün hain darbe girişimi milletimizin tarihe geçen direnişiyle engellenmişti. 248 vatandaşımızın şehit edilmesi sonrası biz de 2017'de seminer yapmanın doğru olmadığını düşünmüştük. Spor gazetecileri siyasilere özenip geçen 3 yıl boyunca birbirimizle didişmiştik! Herkes birbirini özlemiş ki, tam spor gazetecilerine yakışır şekilde kaynaştık bu yıl. Geçen yıl rahatsızlanarak aniden aramızdan ayrılan Genel Sekreterimiz Mustafa Yener ağabeyimizi de anmadan geçmeyeceğim. Seçim sürecinde yaşanan tartışmalarda bile vakur duruşunubozmamıştı. Ayrıca Türk basınının ilk kadın spor muhabirlerinden Esin Bürge de seminer sırasında vefat etti. Onu da saygıyla anıyoruz.

Bilmeyenler için hatırlatalım: 14 Nisan 1963'te kurulan ve Bakanlar Kurulu kararıyla adının önüne Türkiye ibaresini alan TSYD; spor gazetecilerini aynı çatı altında toplayan güçlü bir meslek kuruluşu. 1471 üyesi, 8 şubesi, ayrıca 81 il temsilciliğiyle her geçen gün güçleniyor. TSYD, AIPS'in (Uluslararası Spor Basını Birliği) nisan ayındaki kongresine de Antalya Gloria Otel'de ev sahipliği yapacak.