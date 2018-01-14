Trabzonspor’un görüştüğü Loic Remy için Galatasaray da devrede

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, forvet hattını yeni bir Fransız ile daha desteklemek istiyor. İddiaya göre hedefte, Trabzonspor'un uzun bir süredir ilgilendiği ve teklif götürdüğü Loic Remy var.

Galatasaray'da transfer konusunda teknik direktör Fatih Terim'in ipleri eline almasıyla, hücum hattını takviye edecek futbolcu konusunda fotoğraf netleşmeye başladı. Sarı kırmızılılar İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea tarafından Las sezon başında Las Palmas'a Las Palmas'a kiralanan Loic Remy'yi radarına aldı.

İspanya'da 13 maça çıkıp 6 kez fileleri havalandıran Fransız golcünün durumunun araştırılmasını isteyen teknik direktör Fatih Terim'in bu isme sıcak baktığı öğrenildi.

Burak Yılmaz`dan flaş transfer açıklaması: `Teklifler aldığım doğru` Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, transfer teklifleri aldığnı ancak ayrılmaya niyetinin olmadığını belirtti. Yine de takımda kalması için bazı şeylerin net olması gerektiğini söyleyen Burak Yılmaz bakış açısının kalmaktan yan olduğunu ifade etti İlgili Haberi Oku

Remy'nin santrfor olarak Gomis'e alternatif olabileceğini planlayan sarı-kırmızılıların bu futbolcuyu listenin ön tarafına yazmalarının nedeni ise hücum bölgesinde her iki kanatta da oynayabilmesi… Teknik direktör Terim'in istediği profile uygun olduğu düşünülen Remy için Trabzonspor'un da devrede olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray`da antrenör çok, transfer yok! Galatasaray'ın hocası, Claudio Taffarel, Hasan Şaş, Ümit Davala, Gökhan Zan ve Necati Ateş'ten sonra Johan Elmander'in de gelişiyle teknik kadrosunu tamamladı. Ancak oyuncu takviyesi henüz yapılmadı. İlgili Haberi Oku

İspanya La Liga’da bu sezon Las Palmas ile iyi bir performans sergileyen ve 12 lig maçında 5 gol kaydeden Remy için bordo mavili kulübün futbolcuya yıllık 1,9 milyon Euro, kulübü Las palmas’a ise satın alma opsiyonlu 1,5 yıllık kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi. Görüşmelerde tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve transferin kısa süre içinde açıklanacağı gelen haberler arasında. Fransa milli takım formasıyla 31 maça çıkan Remy, bu maçlarda ülkesi yedi gol kaydetti..