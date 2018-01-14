Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | TOFAŞ 92-52 Yeşilgiresun Belediyespor

TOFAŞ Basketbol Takımı, 15. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Yeşilgiresun Belediyespor’u farklı mağlup etti. Karşılaşmanın ikinci devresinde rakibine sadece 11 sayı şansı tanıyan mavi-yeşilliler, parkeden 92-52 üstünlükle ayrılarak ligin ilk yarısını galibiyetle kapattı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 15. hafta mücadelesinde Yeşilgiresun Belediyespor'u ağırladı. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Barış Ermiş, Sammy Mejia, Tony Crocker, Raymar Morgan, Kenny Kadji beşiyle başlayan mavi-yeşilliler, ilk basketini Kadji’nin üçlüğüyle buldu. Boynton, Williams ve Enes Berkay Taşkıran’ın basketleriyle 5. dakikayı 5-12 önde geçen Yeşilgiresun’a Tony Crocker ve Raymar Morgan’ın sayılarıyla karşılık veren Bursa temsilcisi, son bölümde 21-20 öne geçse de ilk çeyrek Dragicevic’in son saniye üçlüğüyle 23-25 konuk ekip lehine sonuçlandı.

İkinci periyodun başında da boyalı alan dışından kaydettiği sayılarla etkili olan Karadeniz temsilcisi karşısında Raymar Morgan, Sammy Mejia ve Josh Owens'la skor bulan TOFAŞ Basketbol Takımı, 16. dakikada Barış Ermiş’in basketiyle 38-36 yeniden üstünlüğü sağladı. Tony Crocker ve Kenny Kadji’nin elinden bulduğu sayılarla skoru elinde tutan Bursa ekibi, soyunma odasına 46-41 önde girdi. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Beşiktaş Sompo Japan 78-65 Demir İnşaat Büyükçekmece Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan, konuğu Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 78-65 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Üçüncü periyot ile birlikte savunma sertliğini artıran TOFAŞ; Raymar Morgan, Caner Topaloğlu ve Barış Ermiş’in sayılarıyla farkı giderek açtı. Bu çeyrekte rakibine sadece 5 sayı imkanı tanıyan mavi-yeşilliler, Tony Crocker, Josh Owens ve kaptan Mejia’nın skor katkısıyla dördüncü periyoda 64-46 üstünlükle başladı.

Dördüncü çeyreğin başında da Kenny Kadji, Muhsin Yaşar, Yiğit Arslan, Tony Crocker ve Pierria Henry'nin sayılarıyla 17-0'lık seri bularak başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, son bölümde rahat bir oyun sergiledi. Kalan dakikalarda süre alan genç oyuncular Berkan Durmaz ve Mert Konuk da kaydettiği üçlüklerle farkı arttırırken, Yiğit Arslan'ın üç sayılık basketi skoru belirledi. Parkeden 40 sayı farkla 92-52 galip ayrılan TOFAŞ, ligdeki 12. zaferini elde etti.

Yeşilgiresun Belediye karşısında TOFAŞ'ta Tony Crocker 22 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, 3 top çalmayla en skorer isim oldu. Tony'i 20 sayı, 1 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla Raymar Morgan ve 10 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle Kenny Kadji takip etti. mavi-yeşillilerde süre alan tüm oyuncular skor katkısı verirken; Josh Owens 7; Sammy Mejia 6; Yiğit Arslan ve Berkan Durmaz 5; Barış Ermiş ve Muhsin Yaşar 4; Caner Topaloğlu, Mert Konuk ve Pierria Henry de 3'er sayıyla maçı tamamladı.

Ligde normal sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan TOFAŞ Basketbol Takımı, 16. hafta mücadelesinde Darüşşafaka Basketbol ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. 28 Ocak 2018 tarihinde oynanacak maç saat 15.15'de başlayacak. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | İstanbul BBSK 70-83 Fenerbahçe Doğuş Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda İstanbul BBSK karşısında 83-70'lik skorla galip geldi. İlgili Haberi Oku

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Serhat Büker

TOFAŞ: Barış Ermiş 4, Raymar Morgan 20, Kenny Kadji 10, Sammy Mejia 6, Tony Crocker 22, Joshua Owens 7, Pierria Henry 3, Yiğit Arslan 5, Muhsin Yaşar 4, Caner Topaloğlu 3, Mert Konuk 3, Berkan Durmaz 5

Yeşilgiresun Belediyespor: Dusan Cantekin 9, Enes Berkay Taşkıran 8, Kenneth Franklin 15, Quinton Hosley 2, Darrell Williams 5, Rashad Deane James 6, Leon Harun Apaydın, Tadija Dragicevic 7

1. Periyot: 23-25 (Yeşilgiresun Belediyespor)

Devre: 46-41 (TOFAŞ)

3. Periyot: 64-46 (TOFAŞ)