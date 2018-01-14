Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Sakarya Büyükşehir Basket 100-89 Eskişehir Basket

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Sakarya Büyükşehir Basket sahasında konuğu Eskişehir Basket'i 100-89 yendi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde ilk yarının son haftasında Sakarya Büyükşehir Basket sahasında Eskişehir Basket’i 100-89 yendi. Karşılaşma Sakarya Büyükşehir Basket’in cezası nedeniyle seyircisiz oynandı. Ev sahibinde Can Korkmaz 23 sayıyla takımının ve maçın en skorer oyuncusu olmayı başardı. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Mersin BŞB 87-77 Galatasaray Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Mersin BŞB, konuğu Galatasaray'ı 87-77'lik skorla mağlup etti. İlgili Haberi Oku

SALON: Sakarya Spor Salonu

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKET: Metecan Birsen 13, Moustapha Fall 17, Nathan Boothe 5, Lazeric Jones 9, CJ Harris 12, Can Korkmaz 23, Doğukan Şanlı 4, Tufan Önen 2, Nikola Jankovic 12, Mehmet Özdoğan 3, Ersin Dağlı, Mustafa Kırcalı

ESKİŞEHİR BASKET: William James Baron 16, Earl Jarod Rowland 16, Jeffrey Curis Ayres 21, Buğrahan Tuncer 15, Berkay Candan, Caner Erdeniz, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Yunus Emre Sonsırma 5, Doğan Şenli 7, Sean James Marshall 2, Joshua Dwight Duncan 3, Viacheslav Kravtsov 4

1. PERİYOT: 31-18

İLK YARI: 43-41

3. PERİYOT: 60-50