Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Sakarya Büyükşehir Basket 100-89 Eskişehir Basket
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde ilk yarının son haftasında Sakarya Büyükşehir Basket sahasında Eskişehir Basket’i 100-89 yendi. Karşılaşma Sakarya Büyükşehir Basket’in cezası nedeniyle seyircisiz oynandı. Ev sahibinde Can Korkmaz 23 sayıyla takımının ve maçın en skorer oyuncusu olmayı başardı.
SALON: Sakarya Spor Salonu
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKET: Metecan Birsen 13, Moustapha Fall 17, Nathan Boothe 5, Lazeric Jones 9, CJ Harris 12, Can Korkmaz 23, Doğukan Şanlı 4, Tufan Önen 2, Nikola Jankovic 12, Mehmet Özdoğan 3, Ersin Dağlı, Mustafa Kırcalı
ESKİŞEHİR BASKET: William James Baron 16, Earl Jarod Rowland 16, Jeffrey Curis Ayres 21, Buğrahan Tuncer 15, Berkay Candan, Caner Erdeniz, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Yunus Emre Sonsırma 5, Doğan Şenli 7, Sean James Marshall 2, Joshua Dwight Duncan 3, Viacheslav Kravtsov 4
1. PERİYOT: 31-18
İLK YARI: 43-41
3. PERİYOT: 60-50