Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Muratbey Uşak 100-71 Trabzonspor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta maçında Muratbey Uşak, sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Müsabakadan Muratbey Uşak 100-71 galip ayrıldı. Uşak’ta beş isim 15 ve üzeri sayı atıp farklı galibiyeti getirirken konuk ekipte Green 22 sayıyla maçı en skorer ismi oldu.
Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir
Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Özgök, Kerem Baki
Muratbey Uşak: Solomon 18, Hamilton 17, Şafak Edge 16, Calloway 8, Tayfun Erülkü 6, Carmichael 15, Miles 2, Miller 16, Yiğit Özovalı, Süleyman Yavaş 2
Başantrenör: Aziz Bekir
Trabzonspor: Burak Eşlik 2, Heslip 14, Vasiliuskas 14, Harris 7, Eldridge 4, Alper Saruhan, Obekpa 8, Green 22, Ozan Odabaşı, Bora Paçun
Başantrenör: Ozan Bulkaz
1. Periyot: 22-19 (Muratbey Uşak)
Devre: 52-36 (Muratbey Uşak)
3. Periyot: 76-58 (Murtbey Uşak)