Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Muratbey Uşak 100-71 Trabzonspor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının son haftasında Muratbey Uşak, konuğu Trabzonspor'u 100-71'lik skorla mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta maçında Muratbey Uşak, sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Müsabakadan Muratbey Uşak 100-71 galip ayrıldı. Uşak’ta beş isim 15 ve üzeri sayı atıp farklı galibiyeti getirirken konuk ekipte Green 22 sayıyla maçı en skorer ismi oldu. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Sakarya Büyükşehir Basket 100-89 Eskişehir Basket Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Sakarya Büyükşehir Basket sahasında konuğu Eskişehir Basket'i 100-89 yendi. İlgili Haberi Oku

Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir

Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Özgök, Kerem Baki

Muratbey Uşak: Solomon 18, Hamilton 17, Şafak Edge 16, Calloway 8, Tayfun Erülkü 6, Carmichael 15, Miles 2, Miller 16, Yiğit Özovalı, Süleyman Yavaş 2

Başantrenör: Aziz Bekir

Trabzonspor: Burak Eşlik 2, Heslip 14, Vasiliuskas 14, Harris 7, Eldridge 4, Alper Saruhan, Obekpa 8, Green 22, Ozan Odabaşı, Bora Paçun

Başantrenör: Ozan Bulkaz

1. Periyot: 22-19 (Muratbey Uşak)

Devre: 52-36 (Muratbey Uşak)

3. Periyot: 76-58 (Murtbey Uşak)