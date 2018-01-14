Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Anadolu Efes 76-68 Galatasaray Odeabank

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının son haftasında derbi maçta Anadolu Efes, Galatasaray'ı konuk etti. Oktay Mahmuti'nin sarı-kırmızılı takımda ikinci döneminin ilk maçı olma özelliği taşıyan karşılaşmayı Anadolu Efes, 76-68 kazandı. Öte yandan Ergin Ataman da Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra eski takımına karşı ilk kez bir maça çıkmış oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 15’inci hafta karşılaşmasında Anadolu Efes kendi sahasında Galatasaray Odeabank’ı 76-68 mağlup etti. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Galatasaray Odeabank, ilk periyodu 20-18 önde geçti. 2’nci periyotta vites artıran Anadolu Efes, 22-17’lik çeyrek skoruyla devreye 3 sayı önde girdi: 40-37.

3’üncü periyotta Galatasaray Odeabank’ın hücum performansı düşerken, ev sahibi ekip bunu iyi değerlendirerek farkı 13’e çıkarttı: 60-47. Maçın final periyodunda Galatasaray Odeabank’ın geri dönüşüne rağmen ev sahibi ekip rakibine maç sonunda skor üstünlüğünü vermedi ve parkeden 76-68 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes 10’uncu galibiyetini alırken, Galatasaray Odeabank 10’uncu mağlubiyetini aldı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Muratbey Uşak 100-71 Trabzonspor Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının son haftasında Muratbey Uşak, konuğu Trabzonspor'u 100-71'lik skorla mağlup etti. İlgili Haberi Oku

OKTAY MAHMUTİ İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray Odeabank’ta Erman Kunter ile yolların ayrılmasının ardından Başantenörlük görevine getirilen Oktay Mahmuti, sarı-kırmızılı takımın başında ilk maçına Anadolu Efes karşılaşmasıyla çıktı. Daha önce 2010-2012 yılları arasında Galatasaray’da görev yapan Mahmuti, Erman Kunter ayrılığı sonrası yeniden sarı-kırmızılı takım ile anlaşmıştı. Mahmuti ilk Galatasaray macerasındaki son maçında Ergin Ataman’ın başında bulunduğu Beşiktaş ile karşılaşırken, 2’nci dönemindeki ilk maçında ise yine Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Anadolu Efes ile karşılaşmış oldu. ERGİN ATAMAN AYRILDIKTAN SONRA İLK KEZ GALATASARAY’A KARŞI MAÇA ÇIKTI

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, bugün Galatasaray Odeabank karşısında maça çıkarken, 5 yıllık Galatasaray kariyerinin ardından ilk kez sarı-kırmızılı takıma karşı mücadele etti. Ergin Ataman, 2012 yılında Oktay Mahmuti’nin yerine Galatasaray’a gelmiş ve bu sezon başında takımdan ayrılmıştı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Sakarya Büyükşehir Basket 100-89 Eskişehir Basket Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Sakarya Büyükşehir Basket sahasında konuğu Eskişehir Basket'i 100-89 yendi. İlgili Haberi Oku

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Serdar Ünal, Ali Şakacı

ANADOLU EFES: Motum (14), Dunston (18), McCollum (7), Simon (6), Douglas (9), Birkan (6), Brown (14), Muhaymin (2)

GALATASARAY ODEABANK: Summers (17), Hardy (14), Ege (4), Göksenin (8), Taylor (9), Hopson, Preldzic (5), Renfroe (3), Mehmet (6), Walker (2)

1. PERİYOT: 18-20

İLK YARI: 40-37

3. PERİYOT: 60-47

5 FAUL ALAN: 36.21 Ege Arar (Galatasaray Odeabank)