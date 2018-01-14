Rusya Milli Takımı için şoke eden iddia! Dünya Kupası’ndan men edilebilirler

Rusya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2018 Dünya Kupası ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Moskova Anti Doping Ajansı'ndan yakın kaynaklara edinilen bilgilere göre ev sahibi ülke, turnuva öncesi sistematik doping yapmayı denedi.

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