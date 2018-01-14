Lider Anfield Road’dan çıkamadı! Liverpool Manchester City maç özeti izle! Premier Lig maç özetleri izle…
İngiltere Premier Ligi 23. hafta mücadelesinde lider Manchester City, Liverpool karşısında bu yıl ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Futbolseverler nefes kesen mücadelenin maç özetini ve gollerini izlemek istiyor. Liverpool Manchester City maç özetini haberimizde bulunan linkten izleyebilirsiniz. Premier Lig’de evsahibibnin öne geçtiği maçta, maviler eşitliği yakaladı fakat daha sonra fark açıldı. Mücadelenin sonlarında lider art arda goller buldu fakat galibiyet için yeterli olmadı. İşte Liverpool Manchester City maç özeti izleme linki ve Premier Lig maç özetleri..
MAÇ ÖZETİ
Premier Lig’in 23. haftasında Liverpool sahasında Manchester City’i 4-3 yendi. City Anfield’dan çıkamadı! Liverpool muhteşem gollerle lidere ilk yenilgisini tattırdı.
LİVERPOOL MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ İZLE!
Bu sonuçla Manchester City’nin 30 maçlık yenilmezlik serisi son bulurken Liverpool da 47 puanla 3. sıraya yükseldi.
SON 10 MAÇ
13/04/14 İNP Liverpool 3 – 2 Man City (2 – 0)31/07/14 HAZ Man City 2 – 2 Liverpool (0 – 0)25/08/14 İNP Man City 3 – 1 Liverpool (1 – 0)01/03/15 İNP Liverpool 2 – 1 Man City (1 – 1)21/11/15 İNP Man City 1 – 4 Liverpool (1 – 3)28/02/16 İNLK Liverpool 1 – 1 Man City (0 – 0)02/03/16 İNP Liverpool 3 – 0 Man City (2 – 0)31/12/16 İNP Liverpool 1 – 0 Man City (1 – 0)19/03/17 İNP Man City 1 – 1 Liverpool (0 – 0)09/09/17 İNP Man City 5 – 0 Liverpool (2 – 0)