Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Lider Anfield Road’dan çıkamadı! Liverpool Manchester City maç özeti izle! Premier Lig maç özetleri izle…

Liverpool Manchester City maçını izleyemeyenler maç özetinin izlemek için internetten araştırmalarda bulunuyor. Nefes kesen İngiltere Premier Ligi mücadelesi toplam 7 gol vardı. Lider Maviler ilk yenilgisini Anfield Road'ta Kırmızı Anka Kuşları'ndan aldı. Haberimizde bulunan link aracılığı ile Liverpool Manchester City maç özetini yayınlandığı anda izleyebilirsiniz. İşte Premier Lig maç özetleri...
20:5714 Ocak 2018
0
Lider Anfield Road’dan çıkamadı! Liverpool Manchester City maç özeti izle! Premier Lig maç özetleri izle…

İngiltere Premier Ligi 23. hafta mücadelesinde lider Manchester City, Liverpool karşısında bu yıl ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Futbolseverler nefes kesen mücadelenin maç özetini ve gollerini izlemek istiyor. Liverpool Manchester City maç özetini haberimizde bulunan linkten izleyebilirsiniz. Premier Lig’de evsahibibnin öne geçtiği maçta, maviler eşitliği yakaladı fakat daha sonra fark açıldı. Mücadelenin sonlarında lider art arda goller buldu fakat galibiyet için yeterli olmadı. İşte Liverpool Manchester City maç özeti izleme linki ve Premier Lig maç özetleri..

MAÇ ÖZETİ

Premier Lig’in 23. haftasında Liverpool sahasında Manchester City’i 4-3 yendi. City Anfield’dan çıkamadı! Liverpool muhteşem gollerle lidere ilk yenilgisini tattırdı.

LİVERPOOL MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ İZLE!

PREMİER LİG MAÇ ÖZETLERİ İZLE!

Anfield Stadı’nda oynanan 23. hafta mücadelesinde Liverpool, Manchester City’yi ağırladı.
Karşılaşmanın 9. dakikasında Alex Oxlade-Chamberlain’in attığı gol, Liverpool’u 1-0 öne geçirdi. Konuk takım, rakibine 40. dakikada rakip fileleri havalandıran Leroy Sane ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.
İkinci yarıya etkili başlayan Liverpool, 59. dakikada Roberto Firmino, 61. dakikada Sadio Mane ve 68. dakikada Muhammed Salah’ın golleriyle durumu 4-1 yaptı.
Mücadeleyi bırakmayan Manchester City, 84. dakikada Bernardo Silva ve 90+1. dakikada İlkay Gündoğan’ın kaydettiği gollerle skoru 4-3’e taşıdı. Liverpool, kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Manchester City’nin 30 maçlık yenilmezlik serisi son bulurken Liverpool da 47 puanla 3. sıraya yükseldi.

SON 10 MAÇ

13/04/14 İNP Liverpool 3 – 2 Man City (2 – 0)31/07/14 HAZ Man City 2 – 2 Liverpool (0 – 0)25/08/14 İNP Man City 3 – 1 Liverpool (1 – 0)01/03/15 İNP Liverpool 2 – 1 Man City (1 – 1)21/11/15 İNP Man City 1 – 4 Liverpool (1 – 3)28/02/16 İNLK Liverpool 1 – 1 Man City (0 – 0)02/03/16 İNP Liverpool 3 – 0 Man City (2 – 0)31/12/16 İNP Liverpool 1 – 0 Man City (1 – 0)19/03/17 İNP Man City 1 – 1 Liverpool (0 – 0)09/09/17 İNP Man City 5 – 0 Liverpool (2 – 0) 

Etiketler
İngiltere Premier Ligi liverpool maç özeti izle Manchester City premier lig maç özetleri
Son güncelleme: 22:04 | 14.01.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER