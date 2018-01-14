Lider Anfield Road’dan çıkamadı! Liverpool Manchester City maç özeti izle! Premier Lig maç özetleri izle…

Liverpool Manchester City maçını izleyemeyenler maç özetinin izlemek için internetten araştırmalarda bulunuyor. Nefes kesen İngiltere Premier Ligi mücadelesi toplam 7 gol vardı. Lider Maviler ilk yenilgisini Anfield Road'ta Kırmızı Anka Kuşları'ndan aldı. Haberimizde bulunan link aracılığı ile Liverpool Manchester City maç özetini yayınlandığı anda izleyebilirsiniz. İşte Premier Lig maç özetleri...

0