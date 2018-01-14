Galatasaray’da antrenör çok, transfer yok!

Galatasaray’ın hocası, Claudio Taffarel, Hasan Şaş, Ümit Davala, Gökhan Zan ve Necati Ateş’ten sonra Johan Elmander’in de gelişiyle teknik kadrosunu tamamladı. Ancak oyuncu takviyesi henüz yapılmadı.

Mesut YILDIRIM – SÖZCÜ SKOR / Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Galatasaray'da sıra dışı gelişmeler yaşanıyor. Teknik Direktör Fatih Terim, yardımcılarını belirleyip bu isimlerinbir kısmıyla çalışmaya başladı.

Ancak sarı-kırmızılı kulüpte antrenör sayısı artarken, İmparator'un istediği saha içi takviyeleri yapılamadı. Cibom'un teknik patronu, ligin ikinci yarısının başlamasına 1 hafta kala hâlâsol beksiz çalışırken kampa son olarak Johan Elmander katıldı.

Profesyonel futbolculuk kariyerine son vererek sarı-kırmızılı teknik heyete dahil olan İsveçli, Terim ve diğer yardımcılarıyla bir araya geldi. Arda transferinin ardından sosyal medyayı sallayan video! Arda Turan'ın Barcelona'dan Başakşehir'e transferinin duyurulmasının ardından sosyal medya Arda'nın daha önce yaptığı açıklama ile adeta yıkıldı... İlgili Haberi Oku

YÖNETİM AĞIRDAN ALIYOR

Terim, “Kafamdaki projelerden biri Necati ile Elmander'in atak oyuncularımızı çalıştırması” demişti. İsveçli futbol adamı öncelikli olarak altyapıda görev yapacak ama A takım idmanlarına da dahil olacak. Elmander, Necati Ateş ile birlikte forvetleri, Ümit Davala ve Hasan Şaş orta saha oyuncularını, Gökhan Zan savunmacıları, Taffarel ise kalecileri çalıştıracak. Teknik ekibini Levent Şahin ile tamamlayan Terim, asıl sıkıntısını ise çözmüş değil. Özbek ve yönetimin kongre nedeniyle transferi ağırdan alması, İmparator'u kara kara düşündürüyor.

2.5 YILDA BİR ŞEY DEĞİLMEDİ

Dün yeni üyelere beratlarını veren Özbek'in vaatlerinin yer aldığı kitapçık görücüye çıktı. Seçilmeden önce verdiği sözleri gündeme getiren Özbek, yeni öneride bulunmadı. Eski Başkan Aysal'ınhayata geçirmek istediği, 20 Ocak'taki seçimde yarışacak Mustafa Cengiz'in de günler öncesinde açıkladığı ‘Basketbol A.Ş' projesi de Özbek'in vaatleri arasında yer aldı. Sarı-kırmızılı kulübün patronu, mali ve sportif başarı sözü de verdi. Ancak 2015'teki seçim öncesinde de Özbek, “2 yılda borcu kalmayacak” demişti. Mehmet Demirkol`dan Arda Turan ve Medipol Başakşehir transferiyle ilgili değerlendirme Milli futbolcu Arda Turan'ın, Medipol Başakşehir'e transfe rolmasının ardından yorumcu Mehmet Demirkol konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İlgili Haberi Oku