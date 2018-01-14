Galatasaray, Gheorghe Hagi’nin takımı Viitorul’u 2-0 mağlup etti

Galatasaray hazırlık maçında Gheorghe Hagi'nin takımı Viitorul'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Iasmin Latovlevici efsane 10 numara Hagi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’nde ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Viitorul Constanta’yı 2-0 yendi. Romanya’nın son şampiyonu, eski yıldız oyuncu Gheorghe Hagi’nin teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul Constanta ile mücadele eden Galatasaray, 61’inci dakikada Gary Rodrigues ve 67’nci dakikada Razvan Horj’un kendi kalesine attığı gollerle 2-0 galip geldi. Öte yandan Gheorghe Hagi’nin oğlu Ianis’de mücadelenin ilk yarısında forma giydi. Karşılaşmayı 300 kadar taraftar takip etti.

Galatasaray’ın Rumen futbolcusu Iasmin Latovlevici ise maçın ardından açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren futbolcu “Çok fazla söylenecek birşey yok. Antrenman havasında geçen bir maç ama diğer taraftan da önemli. Hocamız için de önemliydi aslında takımı görme açısından. Bizim için de önemliydi” dedi.

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‘HAGİ BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ ŞEYLER YAPTI’

Latovlevici, 1996-2000 yıllarında Galatasaray’da forma giyen Gheorghe Hagi’nin kendisi için çok önemli şeyler yaptığını ve küçükken idolü olduğunu söyleyerek, “Aynı dili konuştuğunuz insanlarla buluşmanız ve maç yapmanız güzeldi. Benim için iyi oldu” diye konuştu.

4 ayda 2 defa ameliyat olduğunu da hatırlatan Latovlevici, “Hayatımda ilk defa böyle bir şey gerçekleşti. Bu zor dönemde benimle beraber olan aileme ve kulübe teşekkür ediyorum” şekilnde konuştu.

STAT: Sueno Hotel

HAKEMLER: Çağatay Şahan, Baran Eraslan, Bersan Duran

GALATASARAY: Eray İşcan, Linnes (Dk. 46 Mariano), Ahmet Çalık (Dk. 46 Denayer), Koray Günter (Dk. 46 Serdar Aziz), Latovlevici (Dk. 46 Hakan Balta), Donk (Dk. 67 Maicon), Tolga Ciğerci (Dk. 46 Ndiaye), Selçuk İnan (Dk. 46 Belhanda), Sinan Gümüş (Dk. 46 Feghouli), Yasin Öztekin (Dk. 46 Rodriguez), Eren Derdiyok

VIITORUL: Tordai (Dk. 31 Buzbuchi-Dk. 60 Rimniceanu), Capuşa (Dk. 46 Lopez), Tiru (Dk. 46 Ghita), Hodorogea (Dk. 46 Horj-Dk. 71 Casap), Ganea (Dk. 46 De Nooijer), Cicaldau (Dk. 46 Dumitrescu), Baluta (Dk. 31 Mladen- Dk. 60 Kofi), Chitu (Dk. 46 Ciobanu), Hagi (Dk. 46 Matan-Dk. 89 Pitu), Vina (Dk. 46 Draguş), Gavra (Dk. 46 Vodut-Dk. 89 Pop)

GOLLER: Dk. 61 Rodriguez, Dk. 67 Horj (KK) (Galatasaray)

SARI KART: Dk. 55 Donk (Galatasaray)

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