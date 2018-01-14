Fenerbahçe’de yeni stoper Mehmet Topal!

Aykut Kocaman, ikinci yarıda 3’lü savunmayı sık kullanacak. Kanat beklerin hücumda olmasının istendiği anlayışta savunmada oluşan boşluğu stoperlerin arasına girecek Mehmet Topal kapatacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Antalya kampında fizik-kondisyon antrenmanlarının dışında taktik çalışmaların üzerinde de önemle duruyor. Deneyimli çalıştırıcı ligin ilk yarısında zaman zaman denediği üçlü savunmayı, ikinci yarıda daha fazla kullanacak. Böylelikle kanat beklerinin hücuma daha fazla katkı sağlaması hedefleniyor.

Fenerbahçe`nin hazırlık maçında gerginlik yaşandı Fenerbahçe, Antalya kampının son maçında Kukesi ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın 89. dakikasında Fenerbahçe lehine verilen penaltıdan sonra Kukesi oyuncuları yoğun bir itirazda bulundu ve tartışma başladı. Bu esnada yedek kulübeleri de kendi aralarında tartışma yaşarken Volkan Demirel, rakip takım kulübesinde olaylara dahil olan bir kişiyi itti. İlgili Haberi Oku

Sarı-lacivertli teknik heyet maç içinde oyuncu değişikliği yapmadan taktik değişikliğe gidilecek anların olacağını biliyor. Özellikle rakibin oyunu kilitlediği veya hücumun daha çok gerektiği bölümlerde işte bu sistem devreye girecek.

Sağ ve sol bekin hücuma katılımı sağlanacak. Savunmada oluşan boşluğu ise Mehmet Topal kapatacak. Deneyimli futbolcu orta sahadan geriye gelerek iki stoperin arasında görev alacak.

Aykut Kocaman`dan flaş açıklamalar! Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman Antalya kampında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Ozan Tufan'ın ardından Van Persie'nin de takımdan ayrılacağını söyledi. İlgili Haberi Oku

Teknik Direktör Kocaman da kamp çalışmalarında Mehmet Topal ile yakından ilgileniyor. Özellikle bu konuyla ilgili oyuncusuna beklentilerini aktarıyor.