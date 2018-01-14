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Fatih Tekke’yi ikna turları başlıyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'da yaşanan ekonomik kriz yüzünden istifa eden teknik direktör Fatih Tekke'nin hafta içinde Başkan Abdullah Mergen ile bir araya geleceği öğrenildi.
14:3014 Ocak 2018
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Fatih Tekke’yi ikna turları başlıyor

Eşyalarını toplayıp Manisa’dan ayrılan Fatih Tekke’yi arayan Grandmedical Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen’in, teknik adamı kararından vazgeçirmek istediği bildirildi. Paralarını alamadıkları gerekçesiyle Dimov, Atiemwen, Zahit, Emrullah ve Metin takımdan resmen ayrılırken, Mustafa ve Berkay da idmana çıkmadı. Tekke’nin futbolcuları bir bir kaybetmesi yüzünden Manisaspor’a geri dönmeye sıcak bakmadığı ifade edildi. Mergen’in Tekke’yi ikna edememesi halinde eski çalıştırıcıları Taner Taşkın’a teklif götürmesi bekleniyor.

Etiketler
fatih tekke Manisaspor
Son güncelleme: 14:32 | 14.01.2018
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