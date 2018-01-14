Everton Menajeri Sam Allardyce’tan Cenk Tosun açıklaması

Cenk Tosun'un Everton formasıyla İngiltere macerasına bağladığı ve Everton'ın deplasmanda Tottenham Hotspur'a 4-0 yenildiği karşılaşmanın ardından Everton Menajeri Sam Allardyce, ilk 11'de başlayıp 62 dakika sahada kalan ve alkış alan Cenk hakkında açıklamalarda bulundu. Allardyce, "Cenk Tosun açısından zor bir gündü. Ona hücumda yeterli desteği verirsek, Beşiktaş'taki performansını göstereceğini düşünüyorum" dedi.

İngiltere Premier League’de Everton’ın deplasmanda Tottenham Hotspur’a 4-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Everton Menajeri Sam Allardyce, müsabakaya ilk 11’de başlayan, 62 dakika sahada kalan ve İngiliz basınıyla taraftarların beğenisini toplayan Cenk Tosun ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ağır mağlubiyetin ardından Allardyce, “Cenk Tosun açısından zor bir gündü. Ona hücumda yeterli desteği verirsek, Beşiktaş’taki performansını göstereceğini düşünüyorum” dedi. Deneyimli hoca mücadeleyi de değerlendirirken “Bazı oyuncularım hemen pes etti. Profesyonelliklerinden dolayı hayal kırıklığına uğradım. Takımımı geldiğimden bu yana ilk kez böyle gördüm. West Bromwich maçıyla yeni bir sayfa açmalıyız” şeklinde konuştu. Cenk Tosun`a Everton taraftarından mesaj: `Lütfen geri dön. Bu acıyı hak etmiyorsun...` İlgili Haberi Oku