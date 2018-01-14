EHF Cup C Grubu | Kastamonu Belediyespor 28-25 Vistal Gdynia

EHF Cup'ta ülkemizi temsil eden Kastamonu Belediyespor, C Grubu'nda ikinci maçında konuğu Vistal Gdynia'yı 28-25 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

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