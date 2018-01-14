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EHF Cup C Grubu | Kastamonu Belediyespor 28-25 Vistal Gdynia

EHF Cup'ta ülkemizi temsil eden Kastamonu Belediyespor, C Grubu'nda ikinci maçında konuğu Vistal Gdynia'yı 28-25 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.
20:1014 Ocak 2018
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EHF Cup C Grubu | Kastamonu Belediyespor 28-25 Vistal Gdynia

EHF Cup C Grubu karşılaşmasında Kastamonu Belediyespor, sahasında konuk ettiği Polonya temsilcisi Vistal Gdynia'yı 28-25 yenerek gruptaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

04 Ocak 2018 Milli Hentbol Takımı, Hollanda`yı 30-27 yendi A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2019 Dünya Hentbol Şampiyonası eleme maçında Hollanda'yı 30-27 mağlup etti. İlgili Haberi Oku Salon: Atatürk

Hakemler: Ismailj Metalari, Nenad Nikolovski

Kastamonu Belediyespor: Anca Mihaela Rombescu, Yasemin Güler 1, Andrea Seric 2, Yeliz Yılmaz 1, Elif Sıla Aydın, Nataliya Kotsina 2, Ljubica Nenezic, Serpil İskenderoğlu 9, Kristina Elez 2, Yana Uskova 3, Elaine Gomes Barbosa 1, Anastasia Sinitsyna 5, Zana Maric 2

Teknik Direktör: Hakan Günal

Vistal Gdynia: Katarzyna Janiszewska 3, Alicja Pekala 2, Oliwia Kaminska, Magdalena Stanulewich 2, Weronika Kordowiecka, Aleksandra Zych 10, Joanna Kozlowska 2, Kinga Gutkowska, Natalia Kowalczyk 1, Marta Slwinska 2, Patricia Matieli Machado, Paulina Uscinowich 1, Jagoda Blaszkowska

Teknik Direktör: Giennadiy Kamelin

İlk yarı: 16-12

İki dakika cezası alanlar: Elif Sıla Aydın, Nataliya Kotsina, Elaine Gomes Barbosa (Kastamonu Belediyespor), Katarzyna Janiszewska, Marta Slwinska, Paulina Uscinowich (Vistal Gdynia)

Sarı Kartlar: Elif Sıla Aydın, Nataliya Kotsina, Anastasia Sinitsyna (Kastamonu Belediyespor), Katarzyna Janiszewska, Joanna Kozlowska, Patricia Matieli Machado (Vistal Gdynia)

Etiketler
EHF Cup hentbol Kastamonu Belediyespor Vistal Gdynia
Son güncelleme: 20:12 | 14.01.2018
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