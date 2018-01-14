EHF Cup C Grubu | Kastamonu Belediyespor 28-25 Vistal Gdynia
EHF Cup C Grubu karşılaşmasında Kastamonu Belediyespor, sahasında konuk ettiği Polonya temsilcisi Vistal Gdynia'yı 28-25 yenerek gruptaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.
Hakemler: Ismailj Metalari, Nenad Nikolovski
Kastamonu Belediyespor: Anca Mihaela Rombescu, Yasemin Güler 1, Andrea Seric 2, Yeliz Yılmaz 1, Elif Sıla Aydın, Nataliya Kotsina 2, Ljubica Nenezic, Serpil İskenderoğlu 9, Kristina Elez 2, Yana Uskova 3, Elaine Gomes Barbosa 1, Anastasia Sinitsyna 5, Zana Maric 2
Teknik Direktör: Hakan Günal
Vistal Gdynia: Katarzyna Janiszewska 3, Alicja Pekala 2, Oliwia Kaminska, Magdalena Stanulewich 2, Weronika Kordowiecka, Aleksandra Zych 10, Joanna Kozlowska 2, Kinga Gutkowska, Natalia Kowalczyk 1, Marta Slwinska 2, Patricia Matieli Machado, Paulina Uscinowich 1, Jagoda Blaszkowska
Teknik Direktör: Giennadiy Kamelin
İlk yarı: 16-12
İki dakika cezası alanlar: Elif Sıla Aydın, Nataliya Kotsina, Elaine Gomes Barbosa (Kastamonu Belediyespor), Katarzyna Janiszewska, Marta Slwinska, Paulina Uscinowich (Vistal Gdynia)
Sarı Kartlar: Elif Sıla Aydın, Nataliya Kotsina, Anastasia Sinitsyna (Kastamonu Belediyespor), Katarzyna Janiszewska, Joanna Kozlowska, Patricia Matieli Machado (Vistal Gdynia)