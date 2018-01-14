Downhill sporunu internet üzerinden seyrederek öğrendi… Türkiye şampiyonu oldu

İnternet üzerinden seyrederek öğrendiği Downhill Bisiklet sporunda 3 madalyaya sahip olan Emirhan Eroğlu, Türkiye’yi yurt dışında da temsil etmek istiyor.

Downhill Bisiklet sporunu internet üzerinden izleyerek öğrenen Emirhan Eroğlu, Türkiye'yi yurt dışında da temsil etmek istiyor. Emirhan Eroğlu, Türkiye'de düzenlenen Downhill Bisiklet uluslararası yarışmalarda bir ikincilik bir de üçüncülük madalyası aldı. Emirhan Eroğlu, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dağlık ve yüksek kesimlerde, ayrıca merdivenler üzerinde antrenman yaparak formunu korumaya çalışıyor.

Emirhan Eroğlu, İha muhabirine yaptığı açıklamada, Downhill sporunu internet üzerinden bir çok video izleyerek çalışmalara başladığını belirterek, “Türkiye'de 3 yarışmaya katıldım, yarışmalarda bir Türkiye şampiyonluğu birde uluslararası ikincilik ve üçüncülük elde ettim. Kendi olanaklarımla Downhill yarışlarında kullanılan bisiklet aldım ve yıllarca kullandım. Hedefim Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek ancak tamamen maddi imkanlarla oluyor yarışlara katılmam. Bu nedenle destek almak gerekiyor. Ayrıca bu yarışlarda kullanılan bisiklet olukça pahalı bisikletler, bu konuda yardım bekliyorum'' dedi.

Emirhan Eroğlu, çok yakında Bursa da karlar üzerinde de yarışlar olacağını belirterek bu yarışa da katılacağını da ifade etti.