Cenk Tosun’un maçı sırasında yanlış füze alarmı

Cenk Tosun'un da ilk 11'de sahaya çıktığı Tottenham - Everton maçının devre arasında ABD'nin Hawaii eyaletinde 'füze' alarmı verildi.

Premier Lig’in 23. haftasında Tottenham’ın sahasında Everton’u ağırladığı karşılaşmayı ev sahibi takım 4-0’lık skorla kazandı. Beşiktaş’tan rekor bonservis bedeliyle Everton’a transfer olan milli futbolcumuz Cenk Tosun da karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 61 dakika sahada kaldı.

Cenk Tosun`a mesaj: `Lütfen geri dön. Bu acıyı hak etmiyorsun...` İlgili Haberi Oku

Dünyanın birçok ülkesinde canlı yayınlanan karşılaşmanın devre arasında ilginç bir olay yaşandı. ABD’nin Hawaii eyaletinde maçı yayınlayan kanal, karşılaşmada devre arasına gidilirken yayını ‘füze alarmı’ nedeniyle kesti.

Hawaii’de, bir balistik füzenin adaya yöneldiğine dair verilen yanlış acil durum uyarısı vatandaşlar arasında panik yarattı. Adalıların cep telefonlarına sabah saatlerinde acil uyarı koduyla “Hawaii’ye yönelik balistik füze tehdidi. Derhal sığınak arayın. Bu bir tatbikat değildir” bilgisi gönderildi.

Tottenham Hotspur Everton: 4-0 Cenk Tosun buruk başladı! İngiltere Premier League heyecanı Tottenham Hotspur Everton karşılaşmasıyla devam etti. Ülkemizde de futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada Everton Menajeri Sam Allardyce, Cenk Tosun'a ilk 11'de şans verdi. Wembley'de oynanan maçı ev sahibi Tottenham 4-0 kazanırken Cenk Tosun 62 dakika sahada kaldı. İlgili Haberi Oku

Hawaii Acil Durum Dairesi Sözcüsü Richard Repoza, telefonlara gönderilen uyarının yanlış alarm olduğunu açıklarken olayın soruşturulduğunu söyledi.