Cenk Tosun’a Everton taraftarından mesaj: ‘Lütfen geri dön. Bu acıyı hak etmiyorsun…’

Everton'ın deplasmanda Tottenham Hotspur'a 4-0 yenildiği maçla İngiltere macerasına buruk başlayan Cenk Tosun'a bir Everton taraftarı Twitter'dan ilginç bir mesaj gönderdi. Paylaşımda, "Lütfen Beşiktaş'a geri dön. Bu acıyı hak etmiyorsun" ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş’tan Everton’a rekor bedelle transfer olan Cenk Tosun, Everton formasıyla ilk Premier League maçına çıktı. Milli golcü ilk 11’de başlayıp 62 dakika forma giyerken performansıyla alkış aldı ancak takımı Tottenham Hotspur’a deplasmanda 4-0’lık skorla pek bir varlık gösteremeden mağlup oldu.

Müsabakanın ardından bir Everton taraftarının yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan ve paylaşılan mesajda James isimli taraftar, Cenk’e, “Lütfen Beşiktaş’a geri dön. Bu acıyı hak etmiyorsun” şeklinde seslendi ve takımının kötü gidişatından dem vurdu.

@CenkTosun_ please go back to Besiktas. You don't deserve this suffering — ᴊᴀᴍᴇs (@ffsJames_) 13 Ocak 2018

İngiltere Premier League | Tottenham Hotspur Everton: 4-0 Cenk Tosun buruk başladı! İngiltere Premier League heyecanı Tottenham Hotspur Everton karşılaşmasıyla devam etti. Ülkemizde de futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada Everton Menajeri Sam Allardyce, Cenk Tosun'a ilk 11'de şans verdi. Wembley'de oynanan maçı ev sahibi Tottenham 4-0 kazanırken Cenk Tosun 62 dakika sahada kaldı. İlgili Haberi Oku