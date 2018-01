Cenk Tosun’a Everton taraftarından mesaj: ‘Lütfen geri dön. Bu acıyı hak etmiyorsun…’

Beşiktaş’tan Everton’a rekor bedelle transfer olan Cenk Tosun, Everton formasıyla ilk Premier League maçına çıktı. Milli golcü ilk 11’de başlayıp 62 dakika forma giyerken performansıyla alkış aldı ancak takımı Tottenham Hotspur’a deplasmanda 4-0’lık skorla pek bir varlık gösteremeden mağlup oldu.

Müsabakanın ardından bir Everton taraftarının yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan ve paylaşılan mesajda James isimli taraftar, Cenk’e, “Lütfen Beşiktaş’a geri dön. Bu acıyı hak etmiyorsun” şeklinde seslendi ve takımının kötü gidişatından dem vurdu.

@CenkTosun_ please go back to Besiktas. You don't deserve this suffering

— ᴊᴀᴍᴇs (@ffsJames_) 13 Ocak 2018