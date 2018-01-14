Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Mersin BŞB 87-77 Galatasaray

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Mersin BŞB, konuğu Galatasaray'ı 87-77'lik skorla mağlup etti.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Galatasaray’ı 87-77 mağlup etti. Maç boyunca pota altında etkili olan Mersin Büyükşehir, rakip potada üst üste basketleri bulunca, maçı rahat kazandı. Ev sahibinde Hartley 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Marica da kaydettiği 25 sayıyla yıldızlaştı. Konuk ekipte ise Davis 22 sayı kaydetti. Ergin Ataman`dan Galatasaray`ın kurtuluşu için Fenerbahçe örneği Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Galatasray'da yaşanan seçim süreci ve basketbol takımının son durumunu değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

SALON: Edip Buran

HAKEMLER: Önder Yılmaz, Ali Köseoğlu, Umut Özgün Ergün

MERSİN BŞB: Asena 9, Marica 25, Hartley 27, Tuğba Oral, Krystal 20, Sasa 6

GALATASARAY: Jeanne 10, Işıl 8, Dubljevic 8, Petronyte 12, Tuğba 4, Davis 22, İrem Naz 7, Gizem 6

1. PERİYOT: 27-20

İLK YARI: 44-40

3. PERİYOT: 63-53

4. PERİYOT: 87-77