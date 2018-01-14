Beşiktaş’ın gündeminde üç yeni forvet! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri…

Cenk Tosun'un yerini doldurmak isteyen Beşiktaş, Cyle Larin transferinin ardından kadrosuna yeni bir forvet daha katmak istiyor. Beşiktaş'ın gündeminde üç yeni isim bulunuyor. İşte son Beşiktaş transfer haberleri...

Beşiktaş’ta forvet arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Kanadalı Cyle Larin’i kadrosuna katan siyah beyazlılar, tecrübeli ve hazır bir golcüyü daha renklerine bağlayacak. Beşiktaş yönetimi, West Ham United’den Diafra Sakho, Meksika’nın Tigres takımında oynayan Andre Pierre Gignac ve Leicester City’den Islam Slimani üçlüsünden birini transfer etmek istiyor.

Sakho’yu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Beşiktaş, West Ham ile görüşmelere başladı. İngiliz ekibinin kiralama teklifini kabul etmesi halinde Senegalli oyuncunun transferi gerçekleşecek.

Siyah Beyazlıların sezon başında da istediği Gignac, yeniden gündeme geldi. Yönetim Tigres ile sözleşmesi 6 ay sonra bitecek olan Fransız golcüyü bonservisi ile transfer etmeyi planlıyor. Bu hafta Meksika kulübü ile masaya oturacak olan futbol komitesi, şartların oluşması halinde 33 yaşındaki futbolcuyu transfer edebilir.

Beşiktaş, Islam Slimani için ise Leicester City’den haber bekliyor. Siyah Beyazlılar, Cezayirli futbolcuyu kiralamak istemiş ancak İngiliz ekibi bonservini teklif etmişti. Bu duruma rağmen Slimani’den vazgeçmeyen yönetim, Leicester’in son cevabını bekliyor. İngiliz ekibinin karar değiştirmesi durumunda Beşiktaş’ın yeni forveti Slimani olabilir.

TOSİC’E TALİP

Her fırsatta kariyerini Beşiktaş'ta bitirmek istediğini dile getiren Sırp stoper Dusko Tosic birçok transfer teklifi alıyor. Goal Fransa'nın iddiasına göre Sırp savunmacı için Trabzonspor ve MLS ekiplerinden Chicago Firedevrede. Sırp basınında yer alan haberlerde ise Ligue 1 ekiplerinden Saint Etienne'in geçtiğimiz günlerde Tosic için Beşiktaş'a 1.5 milyon euroluk bir transfer teklifi sunduğu iddia edildi.