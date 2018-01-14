Beşiktaş’ın gözü bu üçlüde!

Cyle Larin transferi sonrası kadrosuna 1 forvet daha katmak isteyen Beşiktaş, belirlediği isimlerle görüşemelere başladı. Siyah Beyazlılar, West Ham United’dan Diafra Sakho ve Fransız golcü Gignac için girişimlere başadı. Slimani konusunda ise Leicester City'den haber bekliyor.

Beşiktaş'ta forvet arayışları tüm hızıyla devam ediyor… Kanadalı Cyle Larin'i kadrosuna katan siyah beyazlılar, tecrübeli ve hazır bir golcüyü renklerine bağlayacak.

Yönetim, West Ham United'den Diafra Sakho, Meksika'nın Tigres takımında oynayan Andre Pierre Gignac ve Leicester City'den Islam Slimani için temaslarını sürdürüyor.

Rio Ferdinand`dan Cenk Tosun`un performansı hakkında değerlendirme İngiltere Premier Lig'deki ilk maçında Tottenham karşısında çıkan Cenk Tosun, Everton formasıyla 4-0'lık yenilgiyle Ada futboluna giriş yaptı. İngiliz futbolunun efsanesi Rio Ferdinand ise milli futbolcunun performansını değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

Sakho'yu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Beşiktaş, West Ham ile görüşmelere başladı. İngiliz ekibinin kiralama teklifini kabul etmesi halinde Senegalli oyuncunun transferi gerçekleşecek.

Siyah Beyazlıların sezon başında da istediği Gignac, yeniden gündeme geldi. Yönetim Tigres ile sözleşmesi 6 ay sonra bitecek olan Fransız golcüyü bonservisi ile transfer etmeyi planlıyor. Bu hafta Meksika kulübü ile masaya oturacak olan futbol komitesi, şartların oluşması halinde 33 yaşındaki futbolcuyu transfer edebilir.

Cenk Tosun`un maçı sırasında yanlış füze alarmı Cenk Tosun'un da ilk 11'de sahaya çıktığı Tottenham - Everton maçının devre arasında ABD'nin Hawaii eyaletinde 'füze' alarmı verildi. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş, Islam Slimani için ise Leicester City'den haber bekliyor. Siyah Beyazlılar, Cezayirli futbolcuyu kiralamak istemiş ancak İngiliz ekibi bonservini teklif etmişti. Bu duruma rağmen Slimani'den vazgeçmeyen yönetim, Leicester'in son cevabını bekliyor. İngiliz ekibinin karar değiştirmesi durumunda Beşiktaş'ın yeni forveti Slimani olabilir.