Barcelona’nın yeni transferi Yerry Mina’dan ilginç hareket! Çıplak ayaklar…

Barcelona'nın yeni transferi Yerry Mina, Camp Nou çimlerine çıplak ayaklarıyla adım atarken bu hareketi neden yaptığını açıkladı.

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga takımlarından Barcelona’nın yeni transferi Yerry Mina, Camp Nou’da taraftarların karşısına çıktı. Sahaya çorapsız ve kramponsuz adıma atan Kolombiyalı yıldız ilginç bir görüntüye neden oldu.

Palmeiras’tan 10.5 milyon pound’a transfer edilen savunma oyuncusu 5 buçuk yıllık sözleşmeye imza attı.

2016 yılında Santa Fe takımından Palmeiras’a transfer olan Mina, 33 maça çıktı. Copa Sudamericana şampiyonluğu yaşayan 23 yaşındaki savunma oyuncusu, Camp Nou’daki törende binlerce taraftar tarafından karşılandı.

Camp Nou çimlerine çıplak ayaklarla adım atan Mina, bu hareketinin nedenini de açıkladı.

Her transferi sonrasında bir ritüel olarak bunu yaptığını söyleyen Mina, kutsal kitap olan İncil’den bir alıntı yaptı ve “Ayağınızın tabanı ele geçirmek istediğiniz yere değecek ve burada başarılı olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Barcelona taraftarları ise sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Mina’nın bu hareketini jest olarak yorumladı ve oyuncuya destek verdi.

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