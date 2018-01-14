Aykut Kocaman’dan oyuncularına uyarı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ikinci yarının ilk 6 haftasındaki zorlu maçlarla ilgili oyuncularını uyardı.

Fenerbahçe’de ligin ilk altı haftasındaki zorlu dönemeç öncesinde Teknik Direktör Aykut Kocaman’dan oyuncularına uyarı geldi. Her maçın kendi özelinde 3 puan değerinde olduğunu ifade eden Kocaman maç maç bakarak ilerlemeleri gerektiğini söyledi.

BeİN Sports’ta yer alana habere göre, ikinci yarının ilk 6 maçındaki 8 puanlık süreçte 13-14 puan toplama başarısı göstermeleri gerektiğini anlatan Aykut Kocaman,bunu gerçekleştirmeleri halinde önlerinin açık olduğunu belirtti.

İkinci yarının ilk çeyreğinde ligin zirvesinde kopma beklemediğini oyuncularına açıklayan Aykut Kocaman, kendilerinin bu dönemeci maksimumla atlatıp zirveye yürüyecekleri periyoda girebileceklerini söyledi.

Arnavutluk takımlarından Kukesi ile oynanan hazırlık maçı sonrası Antalya Kampını noktalayan sarı lacivertliler, pazar gününü izinli geçirecek.

Pazartesi günü yapacakları antrenmanla kupada karşılaşacakları İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak olan Fenerbahçe’de Aykut Kocaman’ın sahaya yine az forma şansı bulan oyunculardan kurulu bir takım sürmesi bekleniyor.

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