Atakum’dan Samsunspor’a destek

Atakum Belediyesi, Atakum Belediyespor-Çarşambaspor karşılaşmasında açtığı stantlarda elde ettiği gelirle Samsunspor'a destek oldu.

Atakum Belediyesi, Samsunspor’a, Atakum Stadyumu’nda açtığı stantlarla destek oldu. Zor günler geçiren Samsunspor’a katkı sağlamak için Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Atakum Belediyespor-Çarşambaspor karşılaşması esnasında taraftar ürünleri ve yiyecek içecek ürünlerinin olduğu stantlar açtı. Satılan ürünlerden kazanılan para Samsunspor’a destek olacak. Maça ve kampanyaya ilgi gösteren vatandaşlar bir an önce Samsunspor’un bu durumdan çıkmasını istedi. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı bizzat ürünlerden alarak Samsunspor’a destek sağladı.

Başkan Taşçı: Amacımız Samsunspor’a gerekli desteği vermek

Samsunspor’un son zamanlarda zor durumlardan geçtiğini belirten Başkan Taşçı, “Samsunspor’u bu zor durumdan çıkarmak için el birliği ile çalışıyoruz. Bugün biz de buradaki yoğunluğu fırsat bilerek burada satılacak her ürünün Samsunspor’a aktarılmasını uygun gördük. Vatandaşım sağ olsun ilgi gösterdi. Amacımız Samsunspor’a gerekli desteği vermek. Samsunspor’u bu durumdan çıkarmak. İnşallah Samsunspor’u bu zorlu süreçten el birliği ile çıkaracağız” dedi.

Etkinliğe ayrıca; MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Samsunsporlu futbolcular; Kenan Karışık, Ahmet Cebe, Ahmet Solakel, Oğuz Gürbulak ve Erkam Reşmen de katıldı.

Karşılaşma ise Atakum Belediyespor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi. Atakum Belediyespor’un gollerini 45. dakikada Burak Özcan, 71. dakikada Gökhan Koç kaydetti. Çarşambaspor’un tek golünü ise 60. dakikada Kemal Bayraktar attı.