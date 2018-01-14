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Arsenal’de flaş Sanchez kararı! Kadroya alınmadı…

Manchester City ve Manchester United'ın transfer gündeminde olan Alexis Sanchez, Arsenal'in Bournemouth maçı kadrosuna alınmadı.
15:0914 Ocak 2018
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Arsenal’de flaş Sanchez kararı! Kadroya alınmadı…

Arsenal’de Alexis Sanchez konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Premier League’de bugün Bournemouth deplasmanına giden Arsenal’de menajer Arsene Wenger, hakkında transfer iddiaları çıkan Alexis Sanchez’i kadroya almadı.

Arsene Wenger ile arası açık olan Alexis Sanchez’in Bournemouth maçı kadrosuna alınmaması, Şilili yıldızın transfer olacağı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

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Sanchez ile ilgilenen takımlardan bir diğeri de Manchester United olarak gösteriliyor. United’ın bu transferi yapması halinde Henrikh Mkhitaryan’ın da Inter’e gitmesi bekleniyor.

Alexis Sanchez bu sezon Arsenal formasıyla 22 resmi maçta 8 gol atarken, 4 asist yaptı.

Sporx

Etiketler
arsenal arsene wenger Manchester City manchester united premier lig sanchez transfer
Son güncelleme: 15:13 | 14.01.2018
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