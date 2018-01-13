Tottenham Everton maçı saat kaçta, hangi kanalda? Cenk Tosun kadroda mı? İşte Tosun’un Everton’da ilk maçı…
Rekor bir ücretle Everton’a transfer olan Beşiktaş’ın forveti Cenk Tosun’un bu karşılaşma da forma giyebilir. Tottenham Everton maçı saat kaçta başlayacak? Everton resmi internet sitesinden Cenk Tosun’un da katıldığı bir antrenman videosu paylaştı ve birçok kişinin maç konusunda merak seviyesi zirveye ulaştı. İşte maç hakkında detaylar…
TOTTENHAM EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Cenk Tosun’un Everton formasını ilk defa giyeceği Tottenham maçı 12 Ocak Cumartesi saat 20:30 S Sport ekranlarında canlı izlenebilecek.
CENK TOSUN HIRSLANDI!
Teknik direktör Sam Allardyce'ın Tottenham Hotspur maçının kadrosuna aldığı milli golcü, takım arkadaşlarıyla idmana çıktı. Kulüpten yapılan idman görüntülerinde Cenk Tosun'un hırslı çalışması dikkat çekti.
Bu sezon Premier League'de gol yollarında sıkıntılar yaşayan Everton'da Menajer Sam Allardyce'ın Cenk'e zorlu mücadelede şans vermesi bekleniyor.