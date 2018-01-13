Tottenham Everton maçı saat kaçta, hangi kanalda? Cenk Tosun kadroda mı? İşte Tosun’un Everton’da ilk maçı…

Yüksek bonservis bedeliyle Premier Lig'e transfer olan ve gururumuzu kabartan Cenk Tosun, Everton'daki ilk maçına çıkacak. Tottenham Everton maçı saat kaçta başlayacak ve internet üzerinden nasıl canlı izlenecek sorusu Cenk Tosun'un ilk maçtaki performansını görmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Cenk Tosun'un kadroya girmesi bekleniyor...

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