Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | İstanbul BBSK 70-83 Fenerbahçe Doğuş

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda İstanbul BBSK karşısında 83-70'lik skorla galip geldi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçında İstanbul BBSK evinde Fenerbahçe Doğuş'a 83-70 mağlup oldu. Fenerbahçe’de süre alan tüm oyuncular sayı katkısı verirken Melli 12 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Ev sahibinde ise Bircevic’in 19 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi. THY Euroleague | Valencia 67-80 Fenerbahçe Doğuş Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'in 17. haftasında deplasmanda Valencia'yı 80-67 mağlup etti ve bu sezonki 11. galibiyetini aldı. İlgili Haberi Oku

Salon: Cebeci

Hakemler: Erşan Kartal, Ahmet Ersan Ergüler, Ahmet Tatlıcı

İstanbul BBSK: Thompson 15, Toolson 2, Uğur Dokuyan 4, Bircevic 19, Buva 15, Ayberk Olmaz 2, Klobucar 13, Mert Çevik, Tevfik Akdamar

Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan

Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 8, Guduric 7, Datome 5, Melli 12, Thompson 9, Ahmet Düverioğlu 6, Ali Muhammed 5, Barış Hersek 4, Melih Mahmutoğlu 11, Sinan Güler 3, Sloukas 8, Egehan Arna 5

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. Periyot: 13-23 (Fenerbahçe Doğuş lehine)

Devre: 36-45 (Fenerbahçe Doğuş lehine)

3. Periyot: 51-61 (Fenerbahçe Doğuş lehine)

5 faulle çıkan: Klobucar (İstanbul BBSK)