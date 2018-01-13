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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | İstanbul BBSK 70-83 Fenerbahçe Doğuş

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda İstanbul BBSK karşısında 83-70'lik skorla galip geldi.
23:3013 Ocak 2018
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | İstanbul BBSK 70-83 Fenerbahçe Doğuş

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçında İstanbul BBSK evinde Fenerbahçe Doğuş'a 83-70 mağlup oldu. Fenerbahçe’de süre alan tüm oyuncular sayı katkısı verirken Melli 12 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Ev sahibinde ise Bircevic’in 19 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi. 12 Ocak 2018 THY Euroleague | Valencia 67-80 Fenerbahçe Doğuş Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'in 17. haftasında deplasmanda Valencia'yı 80-67 mağlup etti ve bu sezonki 11. galibiyetini aldı. İlgili Haberi Oku

Salon: Cebeci

Hakemler: Erşan Kartal, Ahmet Ersan Ergüler, Ahmet Tatlıcı

İstanbul BBSK: Thompson 15, Toolson 2, Uğur Dokuyan 4, Bircevic 19, Buva 15, Ayberk Olmaz 2, Klobucar 13, Mert Çevik, Tevfik Akdamar

Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan

Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 8, Guduric 7, Datome 5, Melli 12, Thompson 9, Ahmet Düverioğlu 6, Ali Muhammed 5, Barış Hersek 4, Melih Mahmutoğlu 11, Sinan Güler 3, Sloukas 8, Egehan Arna 5

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. Periyot: 13-23 (Fenerbahçe Doğuş lehine)

Devre: 36-45 (Fenerbahçe Doğuş lehine)

3. Periyot: 51-61 (Fenerbahçe Doğuş lehine)

5 faulle çıkan: Klobucar (İstanbul BBSK)

Etiketler
fenerbahce doğus İstanbul BBSK Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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