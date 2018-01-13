Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Beşiktaş Sompo Japan 78-65 Demir İnşaat Büyükçekmece

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan, konuğu Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 78-65 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 15. hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan kendi sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece’yi 78-65 yendi. Karşılaşmada Beşiktaş’ta Clark 16 sayıyla takımının ve karşılaşmanın en skorer ismi olmayı başardı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | İstanbul BBSK 70-83 Fenerbahçe Doğuş Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda İstanbul BBSK karşısında 83-70'lik skorla galip geldi. İlgili Haberi Oku

SALON: BJK Akatlar

HAKEMLER: Özlem Yalman, İsmail Aydın, Halil Baldemir

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Diebler 14, Adams 14, Strawberry 10, Weems, Palacios 10, Clark 16, Kenan Sipahi 10, Sertaç Şanlı 4, Muratcan Güler, Erkan Veyseloğlu

DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Walker 12, Oğulcan Baykan 2, Simpson 6, Kairys 4, Stojanovski 14, Burak Can Yıldızlı 15, Deniz Kılıçlı 10, Merthan Mutlu 2, Moldoveanu, Melih Yıldız, Muhammed Faik Altınkalem

1. PERİYOT: 17-21

İLK YARI: 45-40

3. PERİYOT: 55-50