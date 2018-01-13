Son Dakika | Moussa Sow Bursaspor’da!

Golcü arayışlarındaki Bursaspor, Al-Ahli Dubai forması giyen Moussa Sow'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Bursaspor Kulübü, yeni transferleri Moussa Sow'un Bursa’ya geldiğini duyurdu. Yeşil-beyazlı kulüp, 31 yaşındaki futbolcuyu yarım sezonluk kiralık olarak kadrosuna kattı. Bursaspor'un Ah Ahli'de futbol hayatını sürdüren tecrübeli golcü için 750 bin Euro ödeyeceği öğrenildi.

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Bursaspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise, “Prensip anlaşmasına vardığımız Moussa Sow bugün Bursa’ya geldi. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendini Bursasporlu yapan sözleşmeyi imzalayacak” denildi.