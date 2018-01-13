Beşiktaş’tan KAP’a Cyle Larin açıklaması
Cenk Tosun'un Everton'a transfer olmasının ardından golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Kanadalı futbolcu Cyle Larin ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş Kulübü, Kanadalı golcü futbolcu Cyle Larin için görüşmelere başladığını KAP’a açıkladı.
İşte siyah beyazlıların KAP’a yaptığı açıklama;
“Profesyonel futbolcu Cyle Christopher Larin ile transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”
Futbol kariyerine ABD’nin UConn Huskies takımında başlayan Jamaika asıllı Kanadalı futbolcu, 2015 yılında Orlando City’ye transfer olmuştu. Kanada Milli Takımı’nın formasını 21 kez giyen Larin 5 gol atma başarısı gösterdi.
Transfer görüşmelerine başladığımız Cyle Christopher Larin sağlık kontrolünden geçti. @ACIBADEMSPORTS #Beşiktaş pic.twitter.com/jRmhYKrM18
— Beşiktaş JK (@Besiktas) 13 Ocak 2018
Son güncelleme: 13:39 | 13.01.2018