Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Beşiktaş’tan KAP’a Cyle Larin açıklaması

Cenk Tosun'un Everton'a transfer olmasının ardından golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Kanadalı futbolcu Cyle Larin ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
12:5613 Ocak 2018
0
Beşiktaş’tan KAP’a Cyle Larin açıklaması

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş Kulübü, Kanadalı golcü futbolcu Cyle Larin için görüşmelere başladığını KAP’a açıkladı.

İşte siyah beyazlıların KAP’a yaptığı açıklama;

“Profesyonel futbolcu Cyle Christopher Larin ile transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”

Futbol kariyerine ABD’nin UConn Huskies takımında başlayan Jamaika asıllı Kanadalı futbolcu, 2015 yılında Orlando City’ye transfer olmuştu.  Kanada Milli Takımı’nın formasını 21 kez giyen Larin 5 gol atma başarısı gösterdi.

13 Ocak 2018 Cyle Larin sağlık kontrolünden geçti Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Kanadalı golcü Cyle Larin, sağlık kontrolünden geçti. İlgili Haberi Oku

13 Ocak 2018 Beşiktaş`ın yeni transferi Cyle Larin`in korkutan geçmişi! Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Cyle Larin futboldaki başarısı kadar özel hayatı ile de gündemi meşgul eden bir isim olarak dikkat çekiyor. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş Cyle Larin
Son güncelleme: 13:39 | 13.01.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER