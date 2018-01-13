Milan’ın eski başkanı Silvio Berlusconi’ye soruşturma şoku!

İtalya eski Başbakanı ve Milan Kulübü eski sahibi Silvio Berlusconi hakkında kara para aklama şüphesinden ötürü soruşturma başlatıldı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre 81 yaşındaki ünlü işadamı, İtalya eski Başbakanı ve Milan Kulübü eski sahibi Silvio Berlusconi geçen sene 740 milyon Euro’ya Çinli Yonghong Li’nin başında bulunduğu şirkete satmış olduğu Milan Kulübünün satışında kara para akladığı iddia edildi. Yapılan haberlere göre 740 milyon Euro’ya satılan Milan’ın o zamanki piyasa değerinden tam 300 milyon Euro fazla olduğu iddia edildi.

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La Stampa Gazetesi, 2013’te vergi kaçakçılığından aldığı mahkumiyetin ardından yaşanan bu son olay sonrası İtalya’da yapılacak olan 4 Mart genel seçimleri öncesi tekrar kampanya yürüten Berlusconi için yeni bir sorun oluşturabileceğini belirtiyor.

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Silvio Berlusconi 31 yıl boyuncu başkanlığını yürüttüğü Milan Kulübü ile toplam 28 kupa kazanmıştı.