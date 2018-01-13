Lucas Moura’nın Manchester United’a transferine Angel di Maria’nın eşi engel oluyor!

Lucas Moura'nın Manchester United'a transfer olmasına Angel di Maria'nın eşi Jorgelina Cardoso engel oluyor! Moura'nın eşi Larissa Saad'a Manchester şehrindeki deneyimlerinden bahseden Cardoso, Saad'ın aklını çelince transfer çıkmaza girdi.

Paris Saint-Germain’de bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan Brezilyalı yıldız oyuncu Lucas Moura, Dünya Kupası’nda forma giyebilmek adına daha sık forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Moura’nın en büyük talibi ise Manchester United. Moura, transfere sıcak bakarken süreçte beklenmedik bir pürüz ortaya çıktı.

Lucas Moura’nın eşi Larissa Saad, Angel di Maria’nın eşi Jorgelina Cardoso ile görüştü ve görüşmenin ardından Manchester’ta yaşamak istemediğini söyledi. Jose Mourinho’nun da takımında görmek istediği Moura eşi ikna etmeye çalışsa da Cardoso’nun Manchester şehri ile ilgili anlattıkları Saad’ın aklını çelmiş olsa gerek.

‘KÜÇÜK VE YAĞMURLU’

2014-2015 sezonunda Manchester United forması giyen Angel di Maria, İngiltere’de başarılı olamamış ve o yılın en kötü transferleri arasında gösterilmişti. Özellikle Güney Amerikalı futbolcuların Manchester şehrine adapte olmakta zorluk yaşadıkları biliniyor. Carlos Tevez 2011’de verdiği bir röportajda Manchester şehri hakkında, “Manchester’da yapacak hiçbir şey yok. Sadece 2 restaurant var. Her şey çok küçük. Sürekli yağmur yağıyor” ifadelerini kullanmıştı.

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