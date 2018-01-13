İngiltere Premier League | Tottenham Hotspur Everton maçı Cenk Tosun ilk 11’de!

İngiltere Premier League heyecanı Tottenham Hotspur Everton karşılaşmasıyla devam ediyor. Ülkemizde de futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada Everton Menajeri Sam Allardyce, Cenk Tosun'a ilk 11'de şans verdi. Wembley'de oynanacak maçın önemli anları SKOR'da.

İngiltere Premier League’in 23. haftasında Everton, Tottenham Hotspur’a konuk oluyor. Beşiktaş’tan rekor bedelle Everton’a transfer olan Cenk Tosun’un kadroda yer alacağı biliniyordu ancak Sam Allardyce’ın milli golcüye ilk 11’de yer verip vermeyeceği merak konusuydu. Maça bir saat kala 11’ler açıklandı ve Big Sam lakaplı tecrübeli menajer güçlü Tottenham karşısında Cenk Tosun’a ilk 11’de yer verdi. Wembley’de oynananan maçın önemli anları SKOR’da…

Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılma hedefindeki ev sahibi 22 maç sonunda 41 puanla 5. sırada yer alıyor. Tehlikeli bölgeden kurtulup üst sıralara tırmanmak isteyen konuk ekip Everton ise 27 puanla 9. sırada.

İşte ilk 11’ler:

Tottenham: Lloris, Aurier, Sanchez, Vertonghen, Davies, Dier, Dembele, Eriksen, Alli, Son, Kane.

Everton: Pickford, Kenny, Holgate, Jagielka, Martina, McCarthy, Gueye, Bolasie, Rooney, Sigurdsson, Cenk Tosun.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Dakika 22 – Kornerde Cenk Tosun yükseldi kafayı vurdu, Rooney topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

Dakika 21 – Oyuna denge geldi, Cenk Tosun etkili bir oyun sergiliyor.

Dakika 16 – Cenk Tosun, Wayne Rooney’nin önüne çok güzel indirdi, Rooney’nin yerden vuruşu yandan dışarı gitti.

Dakika 15 – Duran topta Eriksen’in ortasında Son’un kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

Dakika 3 – Maç beklendiği gibi Totthenam’ın baskılı oyunuyla başladı.

CANLI İZLE: Tottenham Everton maçı izle! Tottenham Everton maçını yayınlayacak kanallar hangileri? CenkTosun`un ilk maçı! Cenk Tosun yeni takımı ile ilk kez maça çıkacak. İngiltere Premier Lig'de Cenk'in ilk 11'de başladığı maçta Tottenham Everton'u ağırlayacak. Cenk Tosun'un yeni takımı ile ilk maçını izlemek isteyen futbolseverler maçı canlı izleyebilecekleri kanalları araştırıyorlar. İşte Tottenham Everton maçı hakkında merak edilenler.. İlgili Haberi Oku