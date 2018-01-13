Büyük rezalet! Rus ekibi Spartak Moskova’dan ırkçı paylaşım

Spartak Moskova Kulübü'nün resmi Twitter hesabından Afrika kökenli üç futbolcu ile ilgili yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı.

SKOR DIŞ HABER – Son dönemde tribünlerde artan ırkçılık ile dikkat çeken Rusya’da, Spartak Moskova’nın resmi hesabından yaptığı bir paylaşım ortalığı karıştırdı. Spartak Moskova, üç Afrika kökenli futbolcusunun antrenmandaki bir videosunu Twitter hesabından paylaşırken, “Çikolatalar güneşte işte böyle eriyor” yazısı ile büyük tepki çekti. Paylaşımda çikolata barları emojisi de kullanan kulüp hakkında soruşturma açılması istendi.

Skandal olay, Rusya Futbol Federasyonu’nun hemen her fırsatta açıkladığı ırkçılıkla mücadele konusunda yeterli önlemlerin alınmadığını gösterdi. Yaşananlar, Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası öncesi ırkçı saldırıların olacağı şeklindeki endişelerin artmasına neden oldu.

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RUSYA TRİBÜNLERİ SABIKALI

Rusya’da 2012’de Anzhi’den Christopher Samba, CSKA Moskova ile Manchester United arasında 2013’te oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Yaya Toure, 2015 yılında Zenit’in yıldızı Hulk gibi futbolcular ırkçı olaylara maruz kalmıştı. Rus ekibi Rostov’un 2016 yılında PSV Eindhoven ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında da sahaya muz atılmıştı. Liverpool ise sezon başında genç oyuncuları Rhian Brewster’ın UEFA Gençlik Ligi’nde oynanan maçta Spartak Moskova taraftarları tarafından ırkçı saldırıya maruz kaldığını açıklamıştı.

FIFA, 2018 Dünya Kupası’na evsahipliği yapmaya hazırlanan Rusya’yı, ülkede ırkçılığın yüksek seviyeye ulaşması gerekçesiyle iki yıl önce uyardı. Rusya’da futbol maçlarında son dönemde ırkçı olayların arttığını ve 2018 FIFA Dünya Kupası öncesinde bu durumun endişeye neden olduğunu belirtildi. FIFA’nın ırkçı olaylar karşısında eğitici ve bilgilendirici programlar düzenlemesinin görevi olduğu hatırlatılırken, “Eğitim açısından yapmamız gereken çok şey var. Aynı zamanda FIFA İcra Kurulu’nda görev alan Rusya Spor Bakanı Vitaly Mutko da zaten ırkçılık olayını kabul ediyor. Umut ediyorum ki çeşitli eğitim programları ile bu soruna çare bulurlar” ifadelerini kullanıldı.

Rusya’daki FIFA Dünya Kupası başlamadan sorunun çözülmesi gerektiği belirtilirken, “Irkçılık çirkin yüzünü birçok yerde gösteriyor ama Rusya’daki kadar başka yerlerde sık yaşanmıyor” değerlendirmesinde bulunuldu.

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IRKÇILIĞA KARŞI FUTBOL ÖRGÜTÜ UYARIDA BULUNMUŞTU

Avrupa’da Irkçılığa Karşı Futbol (Football Against Racism in Europe/FARE) örgütü, Rusya’da gelecek yaz gerçekleşecek olan Dünya Kupası karşılaşmaları sırasında, LGBT taraftarlarının toplum içinde “el ele tutuşmak” gibi hareketlerin sakıncalı olabileceği uyarısı yapmıştı. Rusya’daki karşılaşmalar sırasında LGBT taraftarlarının “el ele tutuşmak” gibi halka açık yerlerde samimi davranmaları hakkında bir uyarı yayınlamaya hazırlanan FARE’in Yöneticisi Piara Powar, uyarının, etkinlikteki yabancı veya yerli bütün LGBT taraftarlarını kapsayacağına dikkat çekti ve ekledi:

“Hazırlamakta olduğumuz kılavuz, LGBT toplumunu kabul etmeyen bir ortamda homoseksüel insanların güvenliği için yayınlanacak.