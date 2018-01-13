Galatasaray’ın kasasına 6 milyon lira girdi

Galatasaray Kulübü, Turkcell ile yapılan 5 yıllık sponsorluk anlaşmasının ilk ödemesini aldı.

Galatasaray Yönetimi, kasasına giren 6 milyon TL ile rahat bir nefes aldı. Turkcell ile yapılan 5 yıllık sponsorluk anlaşmasının ilk ödemesini avans olarak alan Galatasaray, 6 milyon TL’nin şirket hesabına yattığını duyurdu.

Galatasaray’ın KAP’a yaptığı bildirim şöyle:

“Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş’nin, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile 5 yıl süreliğine geçerli olmak üzere imzaladığı İşbirliği Sözleşmesi ile ilgili olarak 6 milyon TL tutarında ödeme, avans niteliğinde şirketimiz hesaplarına geçmiştir.”

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ANLAŞMANIN DETAYLARI

Galatasaray ile Turkcell arasındaki iş birliği anlaşması imza töreni Ali Sami Yen Stadyumu'nda yapılmıştı. Törende konuşan Başkan Dursun Özbek, iş birliğindeki destek paketlerinin dışında transfer haberlerinde imza atılmadan önce haber verilecek bir paketin de olacağını açıklamıştı.

Anlaşmayla Galatasaray Spor Kulübü'nün dijitalleşmesinin ilk adımı olarak Turkcell, sarı-kırmızı renklere gönül verenler için takımlarına destek olabilecekleri üç özel dijital paketi satışa sunacak.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 200 milyon TL’nin üzerinde gelir beklediklerini söylediği anlaşma ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bütün Galatasaray ailesi Edirne'den Hakkari'ye kadar herkes bu çatıda toplanacak. Burasını Galatasaray evi olarak düşünün. Bu çatının altına gelmek Galatasaray ile yaşamak ile aynı şey. Bu Galatasaray'ın özlediği bir şey. Kenetlenmeye ihtiyaç olan bir dönemde özlenen bir şey. Yakın olmanın yanında anonim çıkışlı bir proje. Herkesin hayatına geçirmek istediği projeler vardır. Buradaki amaç camiayı bütünleştirmek. Bu amaca giderken, projeyi Turkcell ile gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Turkcell'e desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bu proje, aynı zamanda Galatasaray'a yüksek seviyede gelir sağlayacak. 100 milyon TL'den 200 milyon TL'yi aşacak bir gelir bekliyoruz. Bu projeyi başarılı yapmak zorundayız. Galatasaray'ın bugün ihtiyaç hissettiği bir projenin başlangıcı. Sonuçta herkesin bildiği gibi, mutlu anlar paylaşıldığı zaman çok büyür. Her konuda olduğu gibi bu konuda da camiasını bir çatı altında toplamanın ilk olma sevincini yaşıyor. Gelin bu başarının ortağı olalım.”

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KAMPANYA 15 OCAK TARİHİNDE BAŞLAYACAK

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün ise anlaşmanın detaylarını şu sözlerle anlatmıştı:

“Turkcell olarak en büyük hedefimiz ilklerle anılmak. Bu konuda Turkcell dünyaya örnek oluyor. Galatasaray ile birlikte iş birliğine başladık. İki aşamadan oluşan bir iş birliği olacak. Taraftar destek paketleri, bu projenin ilk adımı. Pazartesi satışa çıkacak. Sarı-kırımızı ve şampiyon adında 3 paket olacak. Şampiyon paketinin içeriği bakarsak, goller cepte uygulaması var. Galatasaray'ın oynadığı maçlardaki golleri anında cebine yolluyor. Bu uygulama paketin içerisinde var. Her golde ayrıca 100 megabayt internet kazanacak. Devir fotoğraf ve video devir. Bunları saklamak ihtiyaç var. Bunların içinde lifebox var. Bu da paketin içerisinde olacak. Taraftarlar için ‘çalarken dinlet’ uygulaması da ayrıca melodiler ve marşlar olacak. Fizy'nin radyo özelliği olacak. BİP uygulamasında her yöne 500 dakika arama olacak. Paketin 9 TL değeri olacak. İkinci adım ise taraftar mobil uygulaması olacak. Dijital devrim sayılabilecek ikinci adım var. Bütün Galatasaray taraftarlarını Turkcell'e davet ediyorum. Diğer spor camialarına da örnek olur. 15 Ocak Pazartesi günü kampanyamız başlayacak.

Bu anlaşmanın önemli ikinci fazlı da var. Bu mobil uygulama kısmı. Bir büyük çatı kuruyoruz. Bütün Galatasaraylılar, mobil uygulamayı cep telefonlarına indirebilecek. İndirdikleri anda Galatasaray camiası ile birleşiyor. Haberleri alabilecek, alış-veriş olacak, maça gitmek isterse passoligden bilet alabilecek. İlk olarak ücretsiz olacak. Daha sonra ücreti olacak. Türkcell ekibi yoğun çalışıyor, az kaldı. İki ekipte baya çalışıyor. Galatasaray taraftarının severek destek olduğu çok önemli bir devrim gerçekleşecek”