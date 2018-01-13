Feyyaz Uçar, Van Büyükşehir Belediyespor ile anlaştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, hem yönetimde hemde teknik kadroda değişikliklere gitti. Beşiktaş'ın efsanesi Feyyaz Uçar, teknik direktörlük görevine getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktörlük görevine eski milli futbolcu Feyyaz Uçar getirildi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan kongre sonrası Van Büyükşehir Belediyespor yönetiminin tamamı, görevi iş adamlarından oluşan bir ekibe devretmişti.

2. sezona Antalya’da kampa girerek hazırlanan Van Büyükşehir Belediyespor, mevcut teknik direktör Nevzat Şipal ile yollarını ayırırken göreve eski milli futbolcu ve Beşiktaş’ın yıldızı Feyyaz Uçar getirildi.

1982-1994 yılları arasında Beşiktaş’ta forma giyen Uçar, 1994-95 sezonunda bir sezon Fenerbahçe’de mücadele etti. Ardından Antalyaspor ve Kuşadasıspor’da oynayan Uçar kariyerine 1997 yılında nokta koydu.

Teknik direktörlük kariyerine Göztepe, Denizlispor, Beşiktaş, Çanakkale Dardanel gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaparak başlayan Uçar, son olarak Bandırmaspor’u çalıştırmıştı.

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