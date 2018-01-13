Erol Bulut, Türk futbolunun sorununu Sözcü’ye anlattı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, Türk futbolunun temel sorununu özetledi: "Oyuncu geliştiremiyoruz"

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Türk futbolunu ve takımını SÖZCÜ'ye anlattı.

Genç teknik adam, “Yabancı kuralını konuşmak yerine yerli teknik direktör ve futbolcular olarak iğneyi kendimize batırmalıyız. Yetenek var ama geliştiremiyoruz. Teknik adamlar gençlerimiziçin özel antrenman programı yapmalı. Futbolcular çok çalışmalı. Büyük takıma gidip paraları aldık diyerek havalara girmemeli” dedi.

Erol Bulut, “Messi ve Ronaldo ‘Yılda 15 milyon Euro kazandım yeter bu kadar' demiyor. 30 gol attıysa 40 gol atmaya çalışıyor. Yılın futbolcusu olduysa seneye de bu ödülü almayı hedefliyor. Gençlerin hedefi sadece Türkiye'de 3 büyük takımda oynamak olmamalı. Milli takıma giden futbolcular, ‘Nasıl olsa yine çağrılırım' diyerek rahat hareket ediyorlar. Rekabet ve heyecan getirirsek oyuncu daha motive olur” diyerek şöyle devam etti:

“Fenerbahçeli olduğumu herkes biliyor. Manchester United gibi takımı sahasında 40 sene sonra yendik. Teknik direktörlük konusunda tuttuğumuz takım kariyerimizi etkilememeli. Ben bu olaya profesyonel bakıyorum. Toplum da öyle bakmalı. Ligde en iyi futbolu Başakşehir ve Beşiktaş oynuyor. Şampiyonluk 27. haftada netleşir. Başakşehir'de ortam çok güzel. 1-2 transfer yaparlarsa şampiyonluk şansları yüksek.”

“SORUN YAŞAYABİLİRİZ”

ben ve ekibim kendimize inandığımız için buraya geldik. 22 puanda ve 10. sıradayız. Hücum ve defans anlamında iyi rol aldık. Transferler konusunda çok geciktik. 3 Ocak’ta bitirmeyi planlıyorduk ama olmadı. İstediğimiz transferler yapılmazsa sorunlar yaşayacağımızı söyleyebilrim”