Efeler Ligi | Fenerbahçe 2-3 Galatasaray HDI Sigorta

Efeler Ligi'nin 13. haftası derbi heyecanına sahne oldu. Dev karşılaşmada Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.

Efeler Ligi’nde 13’üncü hafta karşılaşmaları Fenerbahçe – Galatasaray HDI Sigorta maçı ile sona erdi. Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan dev derbide deplasman ekibi Galatasaray, Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar ilk seti 25-22 kazandı. 2’nci sette rakibine 25-20’lik üstünlük kuran Fenerbahçe, durumu 1-1 yaptı. 3’üncü sette Galatasaray 25-22, 4’üncü sette ise Fenerbahçe 25-21 kazanınca maç 5’inci sete uzadı. Son sette Fenerbahçe’ye 21-19’luk üstünlük kuran Galatasaray HDI Sigorta, 3-2 galip gelmeyi başardı. Voleybol maçında taraftar bıçakla sahaya girdi Türkiye Voleybol 1'inci Lig Erkekler kategorisi B Grubunda Arhavi Belediyespor ile Bingöl Solhanspor takımları arasındaki müsabaka sonrası, Arhavi Belediyespor Kulübü, kendilerine yönelik kötü tezahürat suçlaması yapan Solhanspor Kulübü taraftarları ile ilgili sosyal medya hesabında bir görüntü paylaştı. İlgili Haberi Oku Efeler Ligi’nde 13’üncü hafta karşılaşmalarının toplu sonuçları şöyle;

TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik – Ziraat Bankası: 0-3 (18-25, 16-25, 19-25)

Jeopark Kula Bld. – İnegöl Bld.: 3-1 (21-25, 25-21, 25-18, 25-22)

Halkbank – Afyon Bld. Yüntaş: 3-1 (25-14, 15-25, 25-12, 25-23)

Arkas Spor – Maliye Piyango: 1-3 (19-25, 26-24, 24-26, 23-25)

İstanbul BBSK – Beşiktaş: 3-0 (25-12, 25-12, 25-23)

Fenerbahçe – Galatasaray HDI Sigorta: 2-3 (22-25, 25-20, 22-25, 25-21, 19-21)