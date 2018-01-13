Cyle Larin sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Kanadalı golcü Cyle Larin, sağlık kontrolünden geçti.

Cenk’in ayrılmasından sonra santrfor arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, ABD Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Orlando City’de forma giyen Larin’i dün akşam saatlerinde İstanbul’a getirdi. Kanadalı futbolcu, transfer görüşmelerinin büyük bir bölümünün tamamlanmasının ardından da bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.

MLS Federasyonu ve Orlando City ile olan hukuki süreçlerin tamamlanmasından sonra pazartesi veya salı günü transferin resmi olarak açıklanması bekleniyor.