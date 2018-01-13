Cyle Larin için Orlando City’den ‘Beşiktaş’ın yaptığı hukuksuzluk’ açıklaması

Beşiktaş'ın görüşmelere başladığı golcü Cyle Larin hakkında Orlando City'den açıklama geldi. City, resmi internet sitesinden, "Orlando City, Beşiktaş'ın Cyle Larin'le ilgili yaptığı duyurunun farkındadır. Kulübümüz, Larin'in transferiyle ilgili bir görüşme yapmamıştır ve Beşiktaş'la ilgili gereken işlemler başlatılacaktır" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın yeni transferi Cyle Larin için eski kulübü Orlando City’den açıklama geldi. Orlando’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Beşiktaş’ın açıklamasının hukuksuz olduğu ifade edilirken, “Orlando City, Beşiktaş’ın Cyle Larin’le ilgili yaptığı duyurunun farkındadır. Kulübümüz, Larin’in transferiyle ilgili bir görüşme yapmamıştır ve Beşiktaş’la ilgili gereken işlemler başlatılacaktır.” sözleri kullanıldı.

Açıklamada “Larin’in sözleşmesi 2019’a kadar devam etmektedir ve oyuncunun bu ay içerisinde gerçekleştirilecek hazırlık kampına katılması beklenmektedir” ifadelerine yer verildi.

‘HUKUKSUZLUK SÖZ KONUSU DEĞİL’

Orlando’nun bu açıklamasına karşın Beşiktaş Hukuk İşlerinden Sorumlu ve aynı zamanda Umut Güner ile beraber siyah-beyazlıların transferlerini de yapan yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise Doğan Haber Ajansı’na (DHA) Larin transferinde Beşiktaş aleyhine hukuksal bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ”Normalde oyuncunun sözleşmesi 31 Aralık’ta bitiyordu. Fakat oyuncu bizimle görüşmeye başlayınca kulübü tek taraflı sözleşmesini uzatmış. Yani tek taraflı sözleşme opsiyonu kullanımı söz konusu. FIFA tek taraflı opsiyon uzatmalarında her zaman oyuncunun lehine kara veriyor. Biz de Amerikan Federasyonu’na değil FIFA’ya bağlıyız. Dolayısıyla da burada herhangi bir olumsuz durumda FIFA bizim lehimize karar verir” dedi.

‘ÖZEL MADDE KOYDUK’

Başarılı yönetici Larin ile yaptıkları sözleşmeye özel bir madde koyduklarını da sözlerine ekledi ve ”Cyle Larin ile yaptığımız görüşmelerde bu durumu enine boyuna konuştuk ve sözleşmeye özel bir madde koyduk. Çok düşük bir ihtimal de olsa herhangi bir olumsuz karar çıkması ve kulübümüze maddi yükümlülük çıkması durumunda bu maliyet tamamen Cyle Larin tarafından karşılanacak. Bu açıdan da rahatız. Oyuncunun oynamak istediği takım Beşiktaş’tır. FIFA bu tip durumlarda hep oyuncunun oynamak istediği takıma göre hareket eder, yine öyle olacaktır” diyerek Beşiktaş’ın herhangi bir olumsuzlukta maddi yükün altına girmeyeceğini sözlerine ekledi.

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