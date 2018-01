CANLI İZLE: Tottenham Everton maçı izle! Tottenham Everton maçını yayınlayacak kanallar hangileri? CenkTosun’un ilk maçı!

Cenk Tosun yeni takımı ile ilk kez maça çıkacak. İngiltere Premier Lig'de Cenk'in ilk 11'de başladığı maçta Tottenham Everton'u ağırlayacak. Cenk Tosun'un yeni takımı ile ilk maçını izlemek isteyen futbolseverler maçı canlı izleyebilecekleri kanalları araştırıyorlar. İşte Tottenham Everton maçı hakkında merak edilenler..

Tottenham Everton maçı canlı izle! Türkiye'nin gözü kulağı bu maçta! Cenk Tosun'u 28 milyon Euro'ya transfer eden Everton 28. hafta maçında Tottenham ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

CENK TOSUN İLK 11’DE

Cenk Tosun, mücadeleye ilk 11’de başlıyor. Wembley’de oynanacak ve bugün saat 20:30’da başlayacak mücadele S SPORT’tan canlı yayınlanacak.

Tottenham: Lloris, Aurier, Sanchez, Vertonghen, Davies, Dier, Dembele, Eriksen, Alli, Son, Kane.

Everton: Pickford, Kenny, Holgate, Jagielka, Martina, McCarthy, Gueye, Bolasie, Rooney, Sigurdsson, Cenk Tosun.

Premier Lig’de bu sezon 22 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Cenk Tosun’un yeni takımı 27 puan topladı ve 9. sırada yer alıyor. Liverpool ekibi son 4 maçından galibiyet çıkartamadı.

Tottenham Premier Lig’de çıktığı 22 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 5. sırada bulunuyor. Harry Kane’in takımı 41 puan topladı. Kane 27 maçta attığı 26 golle takımını sırtlayan isim oldu.

EVERTON’UN YENİ YÜZÜ CENK TOSUN

Everton’ın bonuslar hariç 22 milyon euro bedelle Beşiktaş’tan transfer ettiği Cenk Tosun için heyecan her geçen gün artıyor. Menajer Sam Allardyce başta olmak üzere Merseyside ekibinin çok umutlu olduğu Cenk konusunda planlar sadece saha içini kapsamıyor.

Everton, milli futbolcuyu adeta bir reklam yüzü gibi görüyor. 26 yaşındaki forveti bir yıldız gibi parlatmayı hedefleyen İngiliz ekibi özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde de ilerlemek istiyor.

Türkiye’de Liverpool’un kurduğu hakimiyeti iyi bilen Everton’ın benzer bir yapılanmayı istediği ve bu sebeple de Cenk Tosun’u çok büyük bir avantaj olarak gördüğü kaydedildi. Cenk’in potansiyelini gören Maviler, gelecek yıllarda da transfer konusunda iyi bir bonservis kazanmak istiyor. Yaşından dolayı Cenk’ten umutlu olan Everton, reklam çalışmalarına da hızlı başladı.

İngiliz kulübünün göğüs sponsoru SportPesa için ilk çekimler yapıldı ve yayınlandı. Bunun yanında kulübün sponsorlarından Angry Bird’de de özel bir Cenk Tosun paylaşımı yapıldı. Sosyal medya hesaplarından Türkçe yayınlara başlayan Everton, yeni yıldızının golleri kadar saha dışı popülerliğini de kullanmak istiyor.