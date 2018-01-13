Burak Yılmaz’dan flaş transfer açıklaması: ‘Teklifler aldığım doğru’
Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor’un yıldızı Burak Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada transferle ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
Golcü futbolcu transfer teklifleri aldığını doğrularken ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığını ancak önümüzdeki günlerin ne getireceğini bilmediğini belirtti.
İşte Burak Yılmaz’ın transfer dedikodularıyla ilgili o açıklaması;
‘Teklifler aldığım doğru. Ancak ayrılma gibi bir niyetim yok. Önümüzdeki günler ne gösterir bilmiyorum. Transferin gerçekleşmesi için yönetim, kulüp veya futbolcu için bir şeylerin belli olması gerek. Ya da kalmam için bazı şeylerin net olması gerekli. Transfer teklifi alan futbolcunun gitme ihtimali vardır. Çok ciddi transfer teklifleri aldım. Ben Trabzonspor’a gitmek için gelmedim. Konya maçında sahada olacağım, bakış açısı gitme ihtimalinden değil de burada kalmaktan yana olmalı”