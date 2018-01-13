Burak Yılmaz’dan flaş transfer açıklaması: ‘Teklifler aldığım doğru’

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, transfer teklifleri aldığnı ancak ayrılmaya niyetinin olmadığını belirtti. Yine de takımda kalması için bazı şeylerin net olması gerektiğini söyleyen Burak Yılmaz bakış açısının kalmaktan yan olduğunu ifade etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor’un yıldızı Burak Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada transferle ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Golcü futbolcu transfer teklifleri aldığını doğrularken ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığını ancak önümüzdeki günlerin ne getireceğini bilmediğini belirtti.

İşte Burak Yılmaz’ın transfer dedikodularıyla ilgili o açıklaması;

‘Teklifler aldığım doğru. Ancak ayrılma gibi bir niyetim yok. Önümüzdeki günler ne gösterir bilmiyorum. Transferin gerçekleşmesi için yönetim, kulüp veya futbolcu için bir şeylerin belli olması gerek. Ya da kalmam için bazı şeylerin net olması gerekli. Transfer teklifi alan futbolcunun gitme ihtimali vardır. Çok ciddi transfer teklifleri aldım. Ben Trabzonspor’a gitmek için gelmedim. Konya maçında sahada olacağım, bakış açısı gitme ihtimalinden değil de burada kalmaktan yana olmalı”

Feyyaz Uçar, Van Büyükşehir Belediyespor ile anlaştı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, hem yönetimde hemde teknik kadroda değişikliklere gitti. Beşiktaş'ın efsanesi Feyyaz Uçar, teknik direktörlük görevine getirildi. İlgili Haberi Oku