Bugün günlerden Cenk Tosun

REKOR bedelle İngiliz ekibi Everton'a transfer olan ve ilk maçına çıkmak için sabırsızlanan milli futbolcumuz Cenk Tosun'un heyecanlı bekleyişi kısa sürdü “Ceza alanı içinde çok tehlikeli ve iyi bir forvetim, buna inanıyorum. İki ayağımı da kullanabiliyor olmam benim için bir artı. Eğer ceza alanı içinde bir şans yakalarsam, genellikle gol atarım” diye hocasına çağrıda bulunan Cenk'in mesajı yerini buldu.

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Premier Lig'de bu akşam Tottenham ile Wembley'de oynayacakları karşılaşmada Cenk Tosun'un da kadroda olacağını açıkladı.

Türkiye saati ile 20.30'da Wembley Stadyumu'nda başlayacak maçta Cenk Tosun'un kadroda yer alacağını açıklayan Allardyce, gol yollarında sıkıntı çeken ekibi için Cenk'in iyi bir silah olacağını söyledi. Lafın kısası bugün Cenk'i İngiltere'de izlemeye başlayacağız.

Gönlümüz transfer rekoru kırarak Ada'ya giden Cenk'in Wembley'de ilk golü atan futbolcu olarak da tarihe geçmesi…

Bu maç kaçmaz…