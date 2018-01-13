Beşiktaş’ın yeni transferi Cyle Larin’in korkutan geçmişi!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ın yeni transferi Cyle Larin’in geçmişte yaşadıkları siyah beyazlı taraftarların gözünü korkutuyor.
Geçtiğimiz yaz madde etkisi altında araba kullanırken yakalanan 22 yaşındaki futbolcu, ters yöne girerek insan hayatını da hiçe saydı. Bir süre cezaevinde kalıp çıkan olaylı futbolcunun hayatı şimdiden dikkatleri üzerine çekmesine neden oldu.
Bu tip cezalar alan futbolcular MLS statüsüne göre bir süreliğine doktor kontrolüne veriliyor ve ancak bu programı tamamladıktan sonra tekrar sahalara dönebiliyor.
Maddenin kötüye kullanımı ve davranışsal sağlık programı doktorları tarafından değerlendirmeye alınan futbolcu, bu yüzden takımı Orlando'nun üç maçını kaçırdı, Kanada Milli Takımı tarafından da Gold Cup turnuvası kadrosundan çıkarıldı.
İZİN VERİLİYOR
Orlando City Teknik Direktörü Jason Kreis, o dönem bu yaşananlardan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Kendisinin ve başkasınını hayatını ciddi şekilde tehlikeye attığı görüntüleri tepki çeken Larin de konuyla ilgili bir açıklama yaparak tüm camiadan özür dilediğini dile getirdi.
Florida eyaletinde sürücüler için belli bir dereceye kadar alkole izin veriliyor, bazı uyuşturucu maddelerin ise kısmi ve şarta bağlı kullanımı ceza gerektirmiyor.
LARİN’E YENİ STATÜ
Cyle Larin transferi, futbolcunun forma giydiği lig olan MLS'in kendine has kuralları yüzünden Beşiktaş açısından bazı avantajları ve dezavantajları bünyesinde taşıyor.
Futbolcunun sadece 200 bin dolar olan yıllık ücreti siyah-beyazlıların elini güçlendirse de Orlando City'nin kendisine yeni bir sözleşme teklif ettiği ortaya çıktı. Normal oyuncu statüsünde olduğu için bugüne kadar düşük maaş alan Kanadalı futbolcuya yeni kontratın, Designated Player statüsünde teklif edileceği belirtildi. MLS'de her takımın üç oyunculuk kontenjana sahip olduğu bu statüde yapılacak kontratlar yüksek maaşı mümkün kılıyor.
Larin ile İngiltere ve Belçika'dan da ilgilenen ekiplerin bulunduğu, ancak Ada ekiplerine gitmesinin zor olduğu belirtiliyor. Kanada Milli Takımı FIFA sıralamasında ilk 50'nin dışında olduğu için Ada'da direkt olarak çalışma izni alması mümkün olmayan oyuncu için Belçika ekiplerininse Beşiktaş'ın vereceği rakamı veremeyecekleri belirtiliyor.
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