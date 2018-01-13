Arda transferinin ardından sosyal medyayı sallayan video!

Arda Turan'ın Barcelona'dan Başakşehir'e transferinin duyurulmasının ardından sosyal medya Arda'nın daha önce yaptığı açıklama ile adeta yıkıldı...

Medipol Başakşehir’in resmi Twitter hesabından açıklama yapan başkan Göksel Gümüşdağ, Arda Turan transferini resmen açıkladı.

Barcelona Kulübü de, Arda Turan’ın 2 buçuk sezonluğuna Başakşehir’e kiralandığını açıkladı.

Yapılan bu açıklamalarının ardından sosyal medyada Arda Turan’ın Barcelona’da forma giydiği dönemde katıldığı televizyon programında Galatasaray ve transferi ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem oldu.

İşte Arda Turan’ın Barcelona’da forma giydiği dönemde yaptığı açıklama…

Medipol Başakşehir, Arda Turan transferini resmen açıkladı Medipol Başakşehir'in resmi Twitter hesabından açıklama yapan başkan Göksel Gümüşdağ, Arda Turan transferini resmen açıkladı. Barcelona Kulübü de, Arda Turan'ın 2 buçuk sezonluğuna Başakşehir'e kiralandığını açıkladı İlgili Haberi Oku Mehmet Demirkol`dan Arda Turan ve Medipol Başakşehir transferiyle ilgili değerlendirme Milli futbolcu Arda Turan'ın, Medipol Başakşehir'e transfe rolmasının ardından yorumcu Mehmet Demirkol konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İlgili Haberi Oku