Andrea Petkovic’in dansı taraftarları coşturdu!

Avustralya Açık'ta İsviçreli Belinda Bencic ile karşılaşan Andrea Petkovic, yağmur arasındaki dansıyla büyüledi

SKOR DIŞ HABERLER / Alman tenisçi Andrea Petkovic, Belinda Bencic ile oynadığı maça yağmur nedeniyle ara verilen arayı dans ederek değerlendirdi.

Avustralya Açık’ta İsviçvreli Bencic ile mücadele eden 30 yaşındaki tecrübeli tenisçi, ilk seti 6-3 kazanırken ikinci seti 6-4 kaybetti. Tie-break setini 10-4 kazanan Petkovic sahadan galibiyetle ayrıldı.

Ancak maça damga vuran ise Alman teniscçi Petkovic’in dans ettiği anlar oldu. İkinci setin oynandığı sırada yağan yağmur maça iki dakikalık ara verilmesine neden oldu.

Bu sırada kendisini çalan müziğin ritmine kaptıran Petkovic, taraftarların da alkışları arasında ilginç dans figürleri sahneledi.

İşte o anlar;