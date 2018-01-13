Adana Demirspor’da coşkulu 78.yıl kutlaması

TFF 1.Lig’de mücadele eden Adana Demirspor, kuruluşunun 78. yılını kutladı.

İstasyon Meydanı'nda düzenlenen programda kulüp yöneticileri, takım oyuncuları ve taraftarlar bir araya geldi. Taraftarlar, meşale ve havai fişeklerle kulüplerinin kuruluşunun 78. yılını kutladı.Kulüp başkanı Mehmet Gökoğlu, yaptığı konuşmada, yaşadıkları sorunlara dikkati çekerek, kendisinin ve diğer yöneticilerin takım için ellerinden gelenin fazlasını yaptığını, kısa zamanda bu sorunları el birliğiyle aşacaklarını söyledi.

Gökoğlu, ayrıca Adana Demirsporlu olmanın bir ayrıcalık olduğunu ifade ederek, “Hepimiz sevdamızın peşinden koşarak bu ayrıcalığı yaşıyoruz. Nice yıllara Adana Demirspor. Dünya döndüğü sürece mavi-laciverte gönül verenlerle Adana Demirspor o ihtişamıyla varlığını sürdürecektir. Bizler de gözlerimizi yumana kadar Adana Demirspor aşkımızı yaşamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de konuşmasında, görev süresi içinde kulüp yöneticilerine yardımcı olmaya çalıştığını vurgulayarak, Adana Demirspor'un arkasında olduklarını belirtti.

İstasyon Meydanı'ndaki kutlamaya CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Arslan ve CHP İl Başkanı Ayhan Barut ile çok sayıda Adana Demirsporlu taraftar katıldı.